Число атаковавших Москву БПЛА перевалило за 40 Собянин сообщил об уничтожении 44-го БПЛА на подлете к Москве

На подлете к Москве уничтожили еще пять БПЛА, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, на место падения фрагментов дронов отправили специалистов экстренных служб. Глава города не уточнил, есть ли пострадавшие.

Отражена атака еще пяти беспилотников, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, — следует из сообщения Собянина.

Первые беспилотники начали атаковать Москву в 12 часов дня. Согласно сообщениям столичного мэра, интервалы между попытками ударить составляли от 10 до 30 минут. Информацию о последствиях Собянин не раскрывал.

Ранее в Минобороны сообщили, что ПВО в ночь на 14 марта сбила 87 украинских беспилотников. ВСУ попытались атаковать сразу 10 регионов страны. 31 БПЛА удалось ликвидировать над акваторией Азовского моря, 16 — над Краснодарским краем, восемь — над Крымом, семь — над Брянской областью.

До этого стало известно о трех пострадавших при атаке беспилотников в порту Кавказ Темрюкского района Краснодарского края. Было повреждено судно, на причальном комплексе возникло локальное возгорание.