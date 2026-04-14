Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 14 апреля

Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 14 апреля

Различные регионы России ежедневно подвергаются атакам украинской армии. Какие территории оказались в опасности в ночь на 14 апреля?

Какие регионы ВСУ атаковали ночью 14 апреля

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов сообщил об ударе по объекту энергетической инфраструктуры в южной части Запорожской области. В результате атаки часть оборудования на энергообъекте получила повреждения.

«Сохраняется высокая дроновая активность», — написал он, не уточнив масштаб повреждений.

По его словам, оперативные службы вместе с энергетиками проводят восстановительные работы. Дополнительная информация уточняется.

Кроме того, силы ПВО за шесть часов сбили 23 украинских БПЛА над регионами России, сообщили в Минобороны РФ. Отмечается, что все они были самолетного типа.

«13 апреля в период с 14:00 мск до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 23 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Вологодской и Курской областей», — сообщили в военном ведомстве.

Также женщина пострадала при атаке дронов ВСУ Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в МАХ. По его словам, БПЛА атаковали три муниципалитета: Шебекинский, Грайворонский и Белгородский округа.

«В городе Шебекино в результате сдетонировавшего рядом дрона женщина получила баротравму. В городской больнице № 2 Белгорода ей оказали всю необходимую помощь. Дальнейшее лечение пострадавшая продолжит амбулаторно», — написал он.

В селе Максимовка при ударе беспилотника повреждены остекление торгового объекта и легковушка. В селе Белянка поврежден частный дом. В городе Грайвороне посечены фасад административного здания сельхозпредприятия и два легковых автомобиля.

Как ВСУ атаковали Россию ранее

Пасхальное перемирие, которое Россия объявила с 16:00 11 апреля до конца дня 12 апреля, закончилось.

Президент России Владимир Путин объявил перемирие на время Пасхи. Позже Владимир Зеленский заявил, что Украина готова ответить зеркально. Однако Министерство обороны РФ заявило, что ВСУ нарушило режим тишины.

Согласно данным военного ведомства, ПВО за неделю перехватила и уничтожила не менее 2019 украинских БПЛА над территорией России.

Больше всего беспилотников сбили 6 и 9 апреля — 693 и 339 единиц соответственно. Большинство атак было направлено на европейскую часть страны.

В ночь на 13 апреля БПЛА были уничтожены ночью в Неклиновском районе Ростовской области в ходе отражения воздушной атаки. Как сообщил глава региона Юрий Слюсарь, информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

«Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область БПЛА уничтожены в Неклиновском районе», — написал Слюсарь в канале на платформе MAX.

