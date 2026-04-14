ВСУ атаковали энергообъект в Запорожской области

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов сообщил об ударе по объекту энергетической инфраструктуры в южной части Запорожской области в своем Telegram-канале. В результате атаки часть оборудования на энергообъекте получила повреждения.

Сохраняется высокая дроновая активность, — написал он, не уточнив масштаб повреждений.

По его словам, оперативные службы вместе с энергетиками проводят восстановительные работы. Дополнительная информация уточняется.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об атаке дронов-камикадзе на село Стратива в Стародубском муниципальном округе Брянской области. В результате происшествия была ранена медсестра амбулатории. По его данным, удар нанесли беспилотники со стороны Украины.

Пострадавшую женщину оперативно доставили в медицинское учреждение для оказание необходимой помощи.