Стало известно состояние пострадавшего при атаке ВСУ ребенка Раненые при ударе БПЛА по Туле женщина и ребенок находятся в тяжелом состоянии

Пострадавшие при атаке дрона ВСУ в Туле женщина и маленький ребенок находятся в больнице в тяжелом состоянии, сообщил заместитель председателя правительства Тульской области Дмитрий Марков. Третьим пострадавшим при падении обломков или взрыве дрона в жилом квартале оказался мужчина, передает ТАСС.

У нас на данный момент есть трое пострадавших, [в том числе] ребенок в возрасте до двух лет. Состояние средней степени тяжести. Сейчас ведется консультация с федеральным медицинским центром по дальнейшей тактике лечения. Соответственно, после консультаций будет принято решение о дальнейшем ведении и сопровождении ребенка, — сообщил журналистам Марков.

Состояние третьего пострадавшего медики оценивают как средней степени тяжести. Все профильные ведомства и медицинские службы Тульской области работают в усиленном режиме для стабилизации состояния госпитализированных граждан.

Ранее глава Тульской области Дмитрий Миляев рекомендовал местным жителям воздержаться от проведения развлекательных мероприятий в регионе в период с 15 по 17 июня. Такое заявление было сделано после ночной атаки беспилотников в регионе.