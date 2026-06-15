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15 июня 2026 в 12:07

Жителям российского региона посоветовали воздержаться от развлечений

Жителям Тульской области посоветовали воздержаться от развлечений до 17 июня

Дмитрий Миляев Дмитрий Миляев Фото: kremlin.ru
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Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев рекомендовал местным жителям воздержаться от проведения развлекательных мероприятий в регионе в период с 15 по 17 июня, сообщив об этом в мессенджере «МАКС». Такое заявление было сделано после ночной атаки беспилотников в регионе.

С 15 по 17 июня рекомендовано воздержаться от проведения в регионе развлекательных мероприятий, — говорится в сообщении.

Миляев в понедельник, 15 июня, заявил о нападении беспилотников на жилые дома в Туле. По предварительным данным, три человека погибли, еще трое получили ранения, включая годовалого ребенка. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь. В поселках Ямны, Маслово, Михалково и Иншинский были повреждены несколько домов и коммерческих зданий.

Ранее в Белгородской области украинский беспилотник атаковал дом в хуторе Масычево Грайворонского округа. Взрыв полностью уничтожил здание и две хозяйственные постройки. Женщина получила осколочные ранения ног и была госпитализирована. Кроме того, были повреждены системы газоснабжения и электроснабжения.

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