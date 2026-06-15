Жителям российского региона посоветовали воздержаться от развлечений

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев рекомендовал местным жителям воздержаться от проведения развлекательных мероприятий в регионе в период с 15 по 17 июня, сообщив об этом в мессенджере «МАКС». Такое заявление было сделано после ночной атаки беспилотников в регионе.

С 15 по 17 июня рекомендовано воздержаться от проведения в регионе развлекательных мероприятий, — говорится в сообщении.

Миляев в понедельник, 15 июня, заявил о нападении беспилотников на жилые дома в Туле. По предварительным данным, три человека погибли, еще трое получили ранения, включая годовалого ребенка. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь. В поселках Ямны, Маслово, Михалково и Иншинский были повреждены несколько домов и коммерческих зданий.

Ранее в Белгородской области украинский беспилотник атаковал дом в хуторе Масычево Грайворонского округа. Взрыв полностью уничтожил здание и две хозяйственные постройки. Женщина получила осколочные ранения ног и была госпитализирована. Кроме того, были повреждены системы газоснабжения и электроснабжения.