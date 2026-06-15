Женщину арестовали за причинение утке «стресса и боли» Американку арестовали за жестокое обращение с уткой из фонтана отеля Лас-Вегаса

В Лас-Вегасе задержали 29-летнюю американку Дестини Рейес по подозрению в жестоком обращении с животным. Она вытащила утку по кличке Даффи из фонтана на территории казино-отеля «Венециан» и начала ее мучить, сообщает News 3 Las Vegas со ссылкой на полицейский отчет. Охрана отеля вычислила женщину по камерам видеонаблюдения и вызвала стражей порядка.

Дестини не выказала ни раскаяния, ни уважения к Даффи. Она вытащила [утку] из естественной среды обитания и без всякой причины подвергла стрессу и боли. Когда офицеры увидели Даффи, она дрожала, а ее крыло невозможно было потрогать из-за боли, — говорится в отчете полиции.

Камеры зафиксировали, как женщина подбрасывала птицу, трясла ее, роняла на землю, била и заставляла расправлять крылья. Прибывшие полицейские обнаружили у пострадавшей травмированное правое крыло.

Департамент дикой природы Невады подтвердил, что птица является молодой особью. Задержанная отказалась сотрудничать со следствием.

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