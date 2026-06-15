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15 июня 2026 в 16:37

Психолог назвала основные причины детской зависимости от гаджетов

Психолог Зайцева: зависимость от гаджетов возникает из-за дефицита внимания

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Дети становятся зависимы от гаджетов из-за дефицита внимания, заявила заведующая психологической лабораторией Республиканского клинического наркологического диспансера Татарстана, клинический психолог Лилия Зайцева. В разговоре с «Татар-информом» специалист подчеркнула, что очень часто ребенок находит в играх способ сбежать от реальности.

Даже если внешне выглядит, будто ребенок ушел в игру, потому что она очень интересная, очень крутая, на самом деле психологическая причина в том, что там ему гораздо интереснее, чем здесь. Основные причины, по которым ребенок уходит, — потребность в принятии, потребность в признании, например, в школе и дома. Он двоечник, троечник в стенах учебного заведения, а в виртуальной реальности он суперигрок, крутой персонаж, — поделилась психолог.

Ранее психиатр Анна Кондюрина рассказала, что интересные офлайн-хобби и медитации снизят риск развития зависимости от гаджетов. Она посоветовала записаться на тематические курсы или начать заниматься спортом. По ее мнению, важно убирать смартфон из спальни.

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