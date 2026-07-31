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31 июля 2026 в 09:21

Летом вместо мясных супов готовлю финскую сливочную уху: беру самую недорогую горбушу — получается обалденно

Фото: D-NEWS.ru
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Когда на улице жарко, тяжелые мясные супы совсем не хочется готовить. Гораздо чаще варю этот нежный финский сливочный суп с горбушей. Для него не нужна дорогая красная рыба — даже обычная охлажденная или замороженная горбуша получается сочной, а сливки делают бульон мягким, насыщенным и удивительно нежным.

Суп выходит легким, ароматным и настолько вкусным, что домашние всегда просят добавку.

Для приготовления понадобится: 500 г филе горбуши, 450 г картофеля, 120 г моркови, 120 г репчатого лука, 1,2 л воды или рыбного бульона, 250 мл сливок 10%, 20 г сливочного масла, 15 г свежего укропа, 2 лавровых листа, 7 г соли и черный перец по вкусу.

Картофель нарежьте кубиками, морковь — кружочками, лук мелко порубите. На сливочном масле слегка обжарьте лук с морковью до мягкости, затем влейте воду или бульон, добавьте картофель и лавровый лист и варите около 12 минут.

Горбушу нарежьте крупными кусочками и отправьте в кастрюлю. Через 5 минут влейте сливки, посолите, поперчите и прогрейте суп еще 2–3 минуты, не доводя до активного кипения, чтобы сливки не свернулись. В самом конце добавьте мелко нарезанный укроп, накройте кастрюлю крышкой и оставьте суп настояться 5 минут.

Личный опыт

Для этого супа я чаще всего покупаю именно горбушу — она заметно дешевле семги или форели, но в сливочном бульоне получается не менее вкусной. Если дать готовому супу постоять хотя бы 10 минут, вкус становится более насыщенным, а рыба остается особенно нежной.

Проверено редакцией
Life Style
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горбуша
супы
картофель
сливки
морковь
Ольга Шмырева
О. Шмырева
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