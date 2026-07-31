Лучшие рецепты кабачков на зиму: проще не бывает

В разгар овощного сезона кабачки встречаются на каждом прилавке и на каждой грядке. Но летнее изобилие имеет свойство заканчиваться, а так хочется сохранить этот нежный вкус подольше. На помощь приходит домашнее консервирование — проверенный способ продлить радость от любимого овоща на целый год. Мы подобрали для вас 3 отличных рецепта заготовок из кабачков на зиму, которые уже доказали свою состоятельность на многих кухнях. Каждый этап расписан до мелочей, поэтому даже те, кто только начинает осваивать консервацию, справятся без труда.

Маринованные кабачки на зиму: хрустящий акцент на вашем столе

Среди всех вариантов маринованных кабачков на зиму этот выделяется простотой и отменным результатом. Овощные ломтики остаются плотными, слегка похрустывают, пропитываются пряным ароматом и приобретают приятную остринку. Такая закуска отлично сочетается с горячей картошкой, запеченным мясом или просто ломтем свежего хлеба.

Продуктовый набор на банку 1 литр:

молодые кабачки с тонкой шкуркой — 500–600 г;

питьевая вода для маринада — 500 мл;

9%-ный уксус — 80 мл;

нейодированная соль крупного помола — 30 г;

белый сахар — 20 г;

чеснок — 3 или 4 дольки;

черный перец горошком — 6 шт.;

лавровый лист — 2–3 шт.;

свежий укроп с зонтиком — 1 шт.

Маринованные кабачки на зиму Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Технология приготовления:

Банку предварительно простерилизуйте любым привычным методом. На дно выложите укропный зонтик, чесночные зубчики, перец и лаврушку. Кабачки вымойте, порежьте на кружки шириной около сантиметра и плотно уложите в подготовленную тару. В отдельной посуде вскипятите пол-литра воды, растворите в ней соль с сахаром, проварите состав в течение пары минут. Снимите с огня, введите уксус и энергично перемешайте. Полученным крутым маринадом заполните банку до самых краев. Накройте крышкой, поместите в кастрюлю с подогретой водой и подвергните стерилизации при едва заметном кипении в течение 10 минут. По завершении закатайте, переверните горлышком вниз и оставьте под утеплением до полного остывания.

Калорийность: 35 ккал в 100 г продукта.

Что дает организму: в такой закуске сохраняются растительные волокна и некоторые элементы из группы B, которые помогают налаживать пищеварительные процессы и улучшают метаболизм.

Икра из кабачков на зиму: воздушная и питательная

По этому рецепту кабачковая икра на зиму выходит невероятно нежной, с глянцевой поверхностью и насыщенным овощным вкусом. Она отлично подходит для утренних бутербродов, в качестве дополнения к гарнирам или даже для приготовления домашних соусов.

Список компонентов:

очищенные от кожуры кабачки — 3000 г;

лук репчатый — 800 г;

морковь — 800 г;

томатная паста высокого качества — 270 г;

рафинированное подсолнечное масло — 200 мл;

9%-ный уксус — 30 мл;

сахар — 50 г;

соль — 25 г;

молотый черный перец — 1 ч. ложка;

молотая паприка — 1 ст. ложка.

Икра из кабачков на зиму Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Последовательность действий:

Все овощи очистите от шкурки и порежьте небольшими кусочками (у крупных плодов удалите семена). В посудине с толстым днищем прогрейте масло и обжаривайте лук с морковью до состояния мягкости — процесс займет около 10 минут. Затем отправьте к ним кабачковую нарезку, хорошенько смешайте, накройте крышкой и оставьте томиться на среднем огне примерно на полтора часа, иногда поднимая крышку и перемешивая. Временные ориентиры: через 30 минут введите томатную пасту. Спустя еще полчаса добавьте соль, сахар, паприку и перец. Еще через 10 минут влейте уксусную кислоту и прогревайте массу около 5 минут. Снимите с нагрева и превратите содержимое в однородное пюре при помощи погружного блендера. Разложите горячую массу по чистым стерильным банкам, герметично закупорьте и утеплите (накройте плотной тканью) до полного остывания.

Энергетическая ценность: примерно 90 ккал на 100 г.

Полезное воздействие: икра — отличный источник калия, магния и ретинола, которые укрепляют зрительный аппарат и благотворно сказываются на функционировании сердца и сосудов.

Салат из кабачков на зиму с томатами и болгарским перцем

Эта закуска — настоящая находка для быстрого обеда или ужина. Салат из кабачков на зиму радует ярким цветом, насыщенным вкусом и приятной текстурой, которая создается благодаря удачному соседству с помидорами и перцем.

Необходимые ингредиенты:

молодые экземпляры кабачков — 1500 г;

помидоры в стадии полной спелости — 1000 г;

сладкий болгарский перец — 500 г;

лук — 300 г;

масло растительное без запаха — 100 мл;

сахарный песок — 50 г;

соль мелкая — 25 г;

9%-ный уксус — 30 мл.

Как готовить:

Овощи промойте проточной водой. Кабачки превратите в кубики, перец нарубите тонкой соломкой, а лук — полукольцами. Помидоры пропустите через мясорубку либо пюрируйте блендером. В широкой кастрюле разогрейте масло и пассеруйте лук до прозрачного состояния. Затем добавьте кабачковую и перечную нарезку и обжаривайте все вместе 5–7 минут, постоянно перемешивая. Влейте полученное томатное пюре, засыпьте сахар и соль. Убавьте огонь до умеренного и тушите смесь в течение 20–30 минут. Почти в самом конце (за пару минут до отключения) влейте уксус, перемешайте и уберите посуду с плиты. Горячий салат распределите по стерилизованным банкам, закупорьте, переверните и оставьте под укрытием из плотной ткани до остывания.

Салат из кабачков на зиму Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Калорийность находится в пределах 65–70 ккал на 100 г.

Полезная характеристика: этот салат щедро делится клетчаткой, аскорбиновой кислотой и калием, что делает его ценным помощником для иммунной системы и нормального водного обмена.

Все три представленных варианта заготовок из кабачков на зиму достойны занять почетное место в вашей кулинарной коллекции. Они экономят время на приготовлении повседневных блюд, радуют разнообразием текстур и вкусов, а главное — позволяют сохранить летнее настроение даже в самые морозные дни. Поверьте, зимой вы с теплотой вспомните эти летние хлопоты, когда откроете баночку с ярким и сочным содержимым.

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