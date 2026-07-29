Вкус картошки по-деревенски — это хруст корочки, пряный аромат и нежная мякоть. Вот, как получить все это без костра

Вкус картошки по-деревенски — это хруст корочки, пряный аромат и нежная мякоть. Вот, как получить все это без костра

Беру картофель, паприку, сушеный чеснок и масло — и за 20 минут готовлю в казане картошку по-деревенски с аппетитной корочкой и нежной серединой. Дольки получаются ароматными, чуть островатыми, а укроп добавляет свежесть — отличный гарнир или самостоятельное блюдо.

Ингредиенты

Картофель — 7 шт., масло растительное рафинированное — 750 мл, паприка сладкая молотая — по вкусу, чеснок сушеный — по вкусу, перец черный молотый — по вкусу, соль — по вкусу, укроп — по вкусу.

Как готовлю

Сначала тщательно мою картофель, при необходимости тру щеткой (молодые клубни оставляю прямо в кожуре), нарезаю крупными дольками и насухо обсушиваю бумажными полотенцами. Смешиваю дольки с паприкой, сушеным чесноком, солью и перцем, чтобы каждая получила свою порцию аромата. Тем временем раскаляю в казане растительное масло до легкого кипения, убавляю огонь и аккуратно опускаю картофель — он должен свободно плавать.

Жарю 15–18 минут, пару раз перемешивая шумовкой, пока не появится равномерная румяная корочка. Готовые дольки перекладываю на тарелку с бумажными полотенцами, даю стечь лишнему маслу и щедро посыпаю свежим укропом. Нежная, рассыпчатая внутри и хрустящая снаружи — от такой картошки за ушами трещит.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо. Вкус картошки по-деревенски из казана — это хруст корочки, пряный аромат паприки и нежная мякоть. Масло, специи и правильная обжарка делают свое дело.