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29 июля 2026 в 10:30

Бабушкин яблочный джем — легенда советских погребов: варю ведрами, а зимой ем с блинами и оладьями

Фото: D-NEWS.ru
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Беру яблоки, сахар и немного лимонного сока — и варю до прозрачной янтарной густоты. Джем получается насыщенным, с легкой кислинкой, которая идеально балансирует сладость. Он не растекается, держит форму и прекрасно подходит для начинки пирогов, прослойки коржей или просто на тосты к утреннему чаю. Домашний джем всегда вкуснее магазинного, потому что в нем нет загустителей и консервантов, только натуральный фруктовый вкус.

Для приготовления понадобится: 1 кг яблок (кисло-сладких), 500 г сахара (можно меньше, по вкусу), сок 1/2 лимона, 100 мл воды. Яблоки очистите от кожуры и семян, нарежьте кубиками. Сложите в кастрюлю, добавьте воду и сахар, перемешайте. Поставьте на средний огонь, доведите до кипения, убавьте огонь и варите 30–40 минут до загустения, периодически помешивая. В конце добавьте лимонный сок, перемешайте. Проверьте готовность: капля на холодной тарелке должна застывать. Горячим разлейте по стерилизованным банкам, закатайте, переверните и укутайте до остывания. Храните в прохладном месте.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже сварила этот джем — зимой банка улетает за вечер, все намазывают на блины и добавляют в йогурты. Я уменьшила сахар до 400 г и добавила ваниль. Кстати, вместо лимона можно взять апельсин. Находка, а не рецепт!

Проверено редакцией
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М. Левицкая
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