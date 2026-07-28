Отказалась от покупных джемов — готовлю янтарное повидло: в пироги, пирожки и блинчики

Беру ведро яблок, очищаю, нарезаю кубиками, засыпаю сахаром и варю до густоты — получается янтарное варенье, которое не растекается и идеально подходит для начинки пирогов, пирожков и блинов. Яблоки становятся прозрачными, сироп густеет, превращаясь в ароматную массу с лёгкой кислинкой и карамельным оттенком. Такое варенье не течёт, держит форму и придаёт выпечке насыщенный яблочный вкус. Готовится просто, без загустителей, и хранится всю зиму. Зимой открываешь баночку — и сразу лето на столе.

Для приготовления понадобится: 1 кг яблок (кисло-сладких), 500 г сахара (можно меньше, по вкусу), 100 мл воды. Яблоки очистите от кожуры и семян, нарежьте мелкими кубиками. Сложите в кастрюлю, добавьте воду и сахар, перемешайте. Поставьте на средний огонь, доведите до кипения, убавьте огонь и варите 30–40 минут до загустения, периодически помешивая. Проверьте готовность: капля на холодной тарелке должна застывать. Горячим разлейте по стерилизованным банкам, закатайте, переверните и укутайте до остывания. Храните в прохладном месте.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже сварила это варенье — зимой оно улетает за вечер, все добавляют его в пироги и блины. Я уменьшила сахар до 400 г и добавила корицу для аромата.