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28 июля 2026 в 12:00

Надоело лепить беляши — сделала улитки с мясом на сковороде: целый противень за раз, и все с хрустящей корочкой

Фото: D-NEWS.ru
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Замешиваю простое тесто на кефире с содой, раскатываю в прямоугольник, распределяю фарш с луком и зеленью, сворачиваю плотным рулетом и нарезаю на шайбочки. Жарю на сковороде до румяной золотистой корочки — улитки поднимаются, становятся пышными, с хрустящей каемочкой и сочной мясной начинкой внутри. Никакой лепки, никаких защипов — просто, быстро и невероятно вкусно. Идеально к супу, как перекус или даже на праздничный стол. Подаю горячими со сметаной или чесночным соусом — они исчезают быстрее, чем я успеваю жарить.

Для приготовления понадобится: для теста — 250 мл кефира, 1 яйцо, 1/2 ч. ложки соды, 350 г муки, 1 ч. ложка сахара, 1/2 ч. ложки соли. Для начинки — 400 г мясного фарша, 1 луковица, соль, перец, зелень по вкусу. Замесите тесто, дайте отдохнуть 15 минут. Фарш смешайте с мелко рубленным луком, солью, перцем и зеленью. Раскатайте тесто в прямоугольник, распределите начинку, сверните рулетом, нарежьте на кусочки толщиной 2–3 см. Жарьте на разогретой сковороде с маслом по 3–4 минуты с каждой стороны до румяной корочки. Подавайте горячими.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже пожарила такие улитки — домашние съели за ужином, даже дети, которые не любят лук, просили добавки. Я добавила в фарш чеснок и немного острого перца, а тесто сделала на простокваше — оно стало еще пышнее. Кстати, можно добавить тертый сыр в начинку. Находка, а не рецепт!

Проверено редакцией
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Мария Левицкая
М. Левицкая
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