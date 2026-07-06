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06 июля 2026 в 11:00

Тесто на кефире — и в духовку: через 25 минут достаю улитки с ветчиной и сыром — слоистые, румяные, без заморочек

Фото: D-NEWS.ru
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Замешиваю тесто на кефире — и в духовку: через 25 минут достаю румяные, слоистые улитки с ветчиной и сыром, без заморочек, но с хрустящей корочкой и тягучей начинкой. Беру кефир, муку, масло, соду — и без дрожжей получается мягкое, эластичное тесто, которое отлично раскатывается.

Получается обалденная вкуснятина: слоистое нежное тесто снаружи, а внутри — сочная ветчина и расплавленный сыр, который тянется при каждом укусе, создавая идеальный баланс хруста и нежности. Этот рецепт выручает, когда хочется вкусной выпечки без дрожжей и долгой возни.

Для приготовления вам понадобится: 1 стакан кефира, 2,5 стакана муки, 50 г сливочного масла (растопленного), 1 ч. ложка соды, ½ ч. ложки соли, 200 г ветчины, 150 г твёрдого сыра, 1 яйцо для смазывания. В миске смешайте кефир, соду, соль и растопленное масло, постепенно добавьте муку и замесите мягкое тесто. Оставьте на 10 минут. Ветчину и сыр нарежьте тонкими полосками. Раскатайте тесто в прямоугольник, выложите начинку, сверните рулетом, нарежьте на кусочки шириной 2–3 см. Выложите на противень с пергаментом, смажьте яйцом и выпекайте при 190 °C 20–25 минут до румяности. Подавайте тёплыми.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже приготовила эти улитки — даже те, кто не любит выпечку на кефире, просили добавки! Тесто слоится, сыр тянется, ветчина сочная. Кстати, можно добавить зелень или горчицу в начинку.

Ранее сообщалось, как приготовить нежные и воздушные оладьи по-японски к завтраку.

Проверено редакцией
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выпечка
Мария Левицкая
М. Левицкая
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