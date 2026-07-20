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20 июля 2026 в 12:05

Натираю кабачок и готовлю «пиццу» на сковороде: быстрый рецепт, чтобы съесть много овощей вкусно

Фото: D-NEWS.ru
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Когда молодые кабачки уже некуда девать, готовлю из них такую «пиццу». Вместо привычного теста — тонкая кабачковая основа с аппетитной корочкой, а сверху — все, что мы любим в классической пицце: творожный сыр, ветчина, салями, помидоры и тягучий расплавленный сыр.

Получается сочно, ароматно и намного легче привычной выпечки, а готовится всего за несколько минут.

Для приготовления вам понадобится: кабачок — 100 г (в отжатом виде), яйцо — 1 шт., натуральный йогурт — 20 г, цельнозерновая рисовая мука — 20 г, разрыхлитель — 1 г, соль — по вкусу, творожный сыр — 20 г, ветчина — 40 г, салями — 30 г, помидор — 50 г, твердый сыр — 40 г, орегано — по вкусу.

Кабачок натрите на крупной терке и хорошо отожмите сок. Добавьте яйцо, йогурт, рисовую муку, разрыхлитель и соль, затем перемешайте до однородности. Выложите массу ровным слоем на сухую разогретую сковороду, накройте крышкой и готовьте на среднем огне до золотистой корочки.

Аккуратно переверните основу, смажьте ее творожным сыром, сверху разложите ломтики ветчины, салями и помидора, посыпьте тертым сыром и щепоткой орегано. Снова накройте крышкой и готовьте еще несколько минут, пока сыр полностью не расплавится.

Личный опыт

Такую кабачковую пиццу летом готовлю постоянно. Начинку можно менять, но именно сочетание ветчины, салями и расплавленного сыра больше всего напоминает классическую пиццу. Получается очень сочно, с аппетитной сырной корочкой и без возни с тестом.

Проверено редакцией
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Ольга Шмырева
О. Шмырева
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