Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
20 июля 2026 в 12:30

Просто все натрите и залейте кефиром: хачапури из кабачков, из года в год — фаворит лета

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Большой урожай кабачков летом для меня не проблема — готовлю из них хачапури. Эта вкуснятина никогда не надоедает, готовлю из года в год — всегда фаворит на столе.

Для теста возьмите 2 средних кабачка, 200 г твердого сыра, 150 мл кефира, 2 яйца, 0,5 ч. л. соды, соль и 180 г муки. Кабачок натрите крупно, слегка отожмите сок, сыр натрите мелко, смешайте с кефиром, яйцами, содой, солью и мукой до консистенции густой сметаны. Разогрейте сковороду с маслом, выкладывайте тесто ложкой, формируя круглые лепешки, и жарьте на среднем огне под крышкой по 4 минуты с каждой стороны до румяной корочки.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова уже опробовала этот рецепт в деле и дала совет: обязательно дайте тесту постоять 10 минут перед жаркой — сода начнет действовать, а кабачок отдаст сок, делая лепешки пышнее.

Ранее стало известно, как приготовить жареную бабку: картошка со шкварками по-белорусски.

Проверено редакцией
Читайте также
Общественник разъяснил нюансы налогового режима для религиозных организаций
Общество
Общественник разъяснил нюансы налогового режима для религиозных организаций
Золовку иноагента Шульман отправили в колонию за растрату миллионов
Общество
Золовку иноагента Шульман отправили в колонию за растрату миллионов
Закручиваю соус суго с базиликом — зимой открываю и добавляю в пасту и лазанью. Подходит к любому горячему
Общество
Закручиваю соус суго с базиликом — зимой открываю и добавляю в пасту и лазанью. Подходит к любому горячему
Закрываю сезон зелени пиде с картошкой — мягкое, с хрустящей корочкой и без дрожжей, идет на ура и с супом, и с чаем
Общество
Закрываю сезон зелени пиде с картошкой — мягкое, с хрустящей корочкой и без дрожжей, идет на ура и с супом, и с чаем
Натираю кабачок и готовлю «пиццу» на сковороде: быстрый рецепт, чтобы съесть много овощей вкусно
Общество
Натираю кабачок и готовлю «пиццу» на сковороде: быстрый рецепт, чтобы съесть много овощей вкусно
Общество
рецепты
кабачки
ужины
Дарья Иванова
Д. Иванова
Просто все натрите и залейте кефиром: хачапури из кабачков, из года в год — фаворит лета Большой урожай кабачков летом для меня не проблема — готовлю из них хачапури. Эта вкуснятина никогда не надоедает, готовлю из года в год — всегда фаворит на столе.
2 средних кабачка
200 г твердого сыра
150 мл кефира
2 яйца
0,5 ч. л. соды
180 г муки
соль
>
Кабачок натрите крупно, слегка отожмите сок, сыр натрите мелко, смешайте с кефиром, яйцами, содой, солью и мукой до консистенции густой сметаны.
Разогрейте сковороду с маслом, выкладывайте тесто ложкой, формируя круглые лепешки, и жарьте на среднем огне под крышкой по 4 минуты с каждой стороны до румяной корочки.
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Правоохранители занялись блогершей, гулявшей голой по Москве
Москвич лишился круглой суммы, купив золотые слитки по совету мошенников
Массовое отравление на Ставрополье произошло из-за зараженных окорочков
Подаренный Трампу самолет Air Force One отправят на доработку
Россиянам рассказали, выгодно ли сейчас брать ипотеку на загородный дом
Возгорание произошло в одном из элитных ЖК Москвы
Одесса горит день за днем, Нацполиция «спалилась»: удары по Украине 20 июля
Аналитик объяснил, с чем связан рост банковских ставок по коротким вкладам
«Заткни пасть»: появилось видео перед нападением на туристку в Грузии
Стало известно, где похоронили жену Александра Маслякова
Священника арестовали за изнасилование 17-летней девушки
Стали известны детали жизни погибшего мотоциклиста-инспектора ДПС
Озвучен средний возраст россиянок, рожающих первенца
Мощный пожар охватил склады в Чите
«Не кормят, не снабжают»: в ВС России объяснили дезертирство из ВСУ
Стало известно, как изменились объемы поставок грузинского вина в Россию
Риелтор ответил, что снижает эффективность работы кондиционера в доме
Дезинсектор раскрыл, как эффективно избавиться от муравьев в доме
Педиатр перечислил риски пассивного курения вейпов
Российские пользователи пожаловались на сбои в работе App Store
Дальше
Самое популярное
Пачка творога и ложка сметаны — пеку костромскую «Наливушку»: мягкая, влажная, как из русской сказки
Общество

Пачка творога и ложка сметаны — пеку костромскую «Наливушку»: мягкая, влажная, как из русской сказки

Трусова впервые вышла в свет с мужем и годовалым сыном
Спорт

Трусова впервые вышла в свет с мужем и годовалым сыном

Как солить огурцы, когда классика надоела: 6 необычных рецептов
Семья и жизнь

Как солить огурцы, когда классика надоела: 6 необычных рецептов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.