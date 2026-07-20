Просто все натрите и залейте кефиром: хачапури из кабачков, из года в год — фаворит лета

Просто все натрите и залейте кефиром: хачапури из кабачков, из года в год — фаворит лета

Большой урожай кабачков летом для меня не проблема — готовлю из них хачапури. Эта вкуснятина никогда не надоедает, готовлю из года в год — всегда фаворит на столе.

Для теста возьмите 2 средних кабачка, 200 г твердого сыра, 150 мл кефира, 2 яйца, 0,5 ч. л. соды, соль и 180 г муки. Кабачок натрите крупно, слегка отожмите сок, сыр натрите мелко, смешайте с кефиром, яйцами, содой, солью и мукой до консистенции густой сметаны. Разогрейте сковороду с маслом, выкладывайте тесто ложкой, формируя круглые лепешки, и жарьте на среднем огне под крышкой по 4 минуты с каждой стороны до румяной корочки.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова уже опробовала этот рецепт в деле и дала совет: обязательно дайте тесту постоять 10 минут перед жаркой — сода начнет действовать, а кабачок отдаст сок, делая лепешки пышнее.

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