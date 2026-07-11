Жареная бабка: картошка со шкварками по-белорусски, со стаканом молока — просто объедение

Жареная бабка: картошка со шкварками по-белорусски, со стаканом молока — просто объедение

Белорусская жареная бабка — это сытное, ароматное блюдо на обед или ужин. В отличие от запеченной версии, этот вариант получается более хрустящим. Получается настолько вкусно, что дух захватывает.

Возьмите 1 кг картофеля, 1 крупную луковицу, 200 г сала (свежего или соленого), соль и черный перец по вкусу. Картофель и лук натрите на мелкой терке. Сало нарежьте мелкими кубиками и вытопите на сковороде до золотистых шкварок, затем всыпьте картофельную смесь, посолите, поперчите, тщательно перемешайте. Жарьте на среднем огне около 15–20 минут, периодически помешивая.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова неоднократно готовила жареную бабку и дала совет: подавайте блюдо со сметаной и обязательно с молоком, которое идеально оттеняет жирность.

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