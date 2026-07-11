Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
11 июля 2026 в 15:00

Жареная бабка: картошка со шкварками по-белорусски, со стаканом молока — просто объедение

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Белорусская жареная бабка — это сытное, ароматное блюдо на обед или ужин. В отличие от запеченной версии, этот вариант получается более хрустящим. Получается настолько вкусно, что дух захватывает.

Возьмите 1 кг картофеля, 1 крупную луковицу, 200 г сала (свежего или соленого), соль и черный перец по вкусу. Картофель и лук натрите на мелкой терке. Сало нарежьте мелкими кубиками и вытопите на сковороде до золотистых шкварок, затем всыпьте картофельную смесь, посолите, поперчите, тщательно перемешайте. Жарьте на среднем огне около 15–20 минут, периодически помешивая.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова неоднократно готовила жареную бабку и дала совет: подавайте блюдо со сметаной и обязательно с молоком, которое идеально оттеняет жирность.

Ранее стало известно, как приготовить молдавскую закуску с перцем «Ласточка».

Проверено редакцией
Читайте также
Центр Москвы превратили в музей: яркие кадры парада ретротранспорта
Общество
Центр Москвы превратили в музей: яркие кадры парада ретротранспорта
Росстандарт обновил требования к ряду молочных продуктов
Общество
Росстандарт обновил требования к ряду молочных продуктов
Перестала мариновать в уксусе — делаю шашлык на молоке с луком и зирой. Мясо сочное и нежное
Общество
Перестала мариновать в уксусе — делаю шашлык на молоке с луком и зирой. Мясо сочное и нежное
От рассола ни капли не останется — томаты «Фаворит» с чесноком и пряностями. Хит зимнего стола
Общество
От рассола ни капли не останется — томаты «Фаворит» с чесноком и пряностями. Хит зимнего стола
Самый нежный картофель не надо чистить! 3 быстрых ужина из беби-картофеля
Семья и жизнь
Самый нежный картофель не надо чистить! 3 быстрых ужина из беби-картофеля
Общество
рецепты
картошка
ужины
Дарья Иванова
Д. Иванова
Жареная бабка: картошка со шкварками по-белорусски, со стаканом молока — просто объедение Белорусская жареная бабка — это сытное, ароматное блюдо на обед или ужин. В отличие от запеченной версии, этот вариант получается более хрустящим. Получается настолько вкусно, что дух захватывает.
1 кг картофеля
1 крупную луковицу
200 г сала (свежего или соленого)
соль и черный перец по вкусу
>
Картофель и лук натрите на мелкой терке.
Сало нарежьте мелкими кубиками и вытопите на сковороде до золотистых шкварок, затем всыпьте картофельную смесь, посолите, поперчите.
Тщательно перемешайте и жарьте на среднем огне около 15–20 минут, периодически помешивая.
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Пять человек пострадали в жестком ДТП с участием «Газели»
Наивысший уровень опасности из-за адской жары ввели в европейской стране
«Тайная турецкая дочь Трампа» пыталась накормить его пахлавой
Россия частично закрыла железнодорожное сообщение с Финляндией
Морозы до −15, метели и мокрый снег с дождем: погода в Москве в начале зимы
Норвегию обвинили в милитаризации архипелага, где проживают россияне
«Только пиар»: Мендель раскрыла итоги саммита НАТО для Киева
Назван способ идеального проверки качества плитки
Молния ударила в мужчин на стадионе
Россия отметила милитаризацию Арктики
Женщина получила ожог роговицы из-за косметики для ресниц
Умерший на Эльбрусе мужчина оказался иностранцем
В Госдуме разъяснили особую пользу экономических зон
Страны Балтии ответили на обвинения в открытии Украине неба для атак на РФ
Мощный ливень обрушился на Москву
Скончался актер из сериала «Тайны следствия»
«Спасательный круг»: в Европе признали неудобную правду о России
Участник ЧМ-2026 из ЮАР умер в возрасте 25 лет
В России могут сделать 1 сентября выходным днем для родителей
Стало известно о секретном заводе в Германии, производящем дроны для ВСУ
Дальше
Самое популярное
Новые правила обслуживания газовых плит: что ждет собственников в 2026 году
Семья и жизнь

Новые правила обслуживания газовых плит: что ждет собственников в 2026 году

Вместо надоевшей жареной и вареной картошки готовлю картофель по-венгерски: заграничная вкуснятина с румяной корочкой
Общество

Вместо надоевшей жареной и вареной картошки готовлю картофель по-венгерски: заграничная вкуснятина с румяной корочкой

«Украины больше нет»: Запад признал победу России
Мир

«Украины больше нет»: Запад признал победу России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.