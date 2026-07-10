Пока идет перец «Ласточка», балую семью молдавской закуской: тут только дешевые сезонные овощи

Молдавская закуска из перца летом хотя бы раз должна быть у каждого на столе. Она хороша и в теплом виде, и в холодном, с кусочком свежего хлеба или как гарнир к мясу. Все продукты доступны и часто растут прямо на грядке.

Вам понадобится: 12 средних перцев «Ласточка», 3 крупные луковицы, 6 спелых помидоров, соль и свежемолотый черный перец по вкусу. Разогрейте духовку до 200 °C, вымойте перцы, разложите их на противне, сбрызните растительным маслом и запекайте 15–20 минут, переворачивая один раз, пока на кожице не появятся темные подпалины. Лук нарежьте полукольцами, обжарьте на сковороде до прозрачности, затем добавьте нарезанные кубиками помидоры, тушите на среднем огне 10–12 минут, до загустения, в конце посолите и поперчите. На большое блюдо выложите запеченные перцы по кругу, а в середину горкой выложите тушеные овощи — закуска готова.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова уже попробовала приготовить закуску из перцев и дала совет: чтобы она стала более нежной, снимите с перцев кожицу. Для этого после запекания переложите горячие перцы в миску и накройте пищевой пленкой на 10 минут — затем она легко снимется.

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