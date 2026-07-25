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25 июля 2026 в 07:51

Томаты, огурцы, перцы в разгар лета: что делать дачнику с поспевшим урожаем

Теплолюбивые культуры в июле: томаты, огурцы, перцы — что делать дальше Теплолюбивые культуры в июле: томаты, огурцы, перцы — что делать дальше Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
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Середина лета — время, когда садовод замирает перед грядкой с легкой тревогой: урожай уже наливается соком, жара стоит третью неделю, а вопрос «что делать» с томатами, огурцами и перцем становится главным на даче.

Зачем поддерживать теплолюбивые культуры сейчас?

Конец июля — переломный момент для томатов, огурцов и перцев. Жара выше 30 градусов замедляет завязывание плодов у томатов и перцев: пыльца становится менее жизнеспособной, цветки осыпаются без образования завязи. Огурцы, наоборот, страдают от пересыхания почвы — при недостатке влаги плоды горчат и деформируются.

Если добавляются ливневые дожди, характерные для этого времени года, риск грибковых заболеваний резко возрастает: фитофтора на томатах и мучнистая роса на огурцах любят именно такие перепады влажности и температуры.

Каждая культура требует своего подхода, и разбираться в деталях — уже половина успеха.

Что делать с томатами

Чтобы томаты пережили жару без потерь и порадовали дружным урожаем, важно вовремя скорректировать полив, освободить куст от лишней зелени и защитить его от грибковых болезней. Вот что стоит сделать в первую очередь.

  1. Снизить полив до 1–2 раз в неделю, но обильно, под корень, избегая попадания воды на листья.

  2. Удалить нижние листья до первой кисти с плодами — это улучшит проветривание и снизит риск фитофторы.

  3. Прекратить пасынкование крупноплодных сортов после 25 июля — новые побеги не успеют дать урожай.

  4. Подкормить калийно-фосфорным составом (без азота) для ускорения созревания плодов.

  5. При признаках фитофторы обработать бордоской жидкостью или медьсодержащим препаратом.

Томаты, огурцы, перцы в разгар лета: что делать дачнику с поспевшим урожаем Томаты, огурцы, перцы в разгар лета: что делать дачнику с поспевшим урожаем Фото: Shutterstock/FOTODOM

Что делать с огурцами

Огурцы особенно чувствительны к перепадам влажности, поэтому в конце июля им требуется более частое внимание, чем томатам. Разберем, что поможет сохранить плоды сочными и без горечи.

  1. Поливать ежедневно теплой водой, особенно в жару — пересыхание почвы даже на день ухудшает вкус плодов.

  2. Собирать зеленцы каждые 1–2 дня, не давая им перерастать — это стимулирует новые завязи.

  3. Мульчировать грядки соломой или скошенной травой, чтобы удержать влагу.

  4. При первых пятнах мучнистой росы обработать раствором молочной сыворотки или специализированным фунгицидом.

  5. Подкормить настоем крапивы или комплексным удобрением с калием для продления плодоношения.

Зачем поддерживать теплолюбивые культуры сейчас? Зачем поддерживать теплолюбивые культуры сейчас? Фото: Shutterstock/FOTODOM

Перцам в конце июля тоже нужна забота: полив 2–3 раза в неделю без переувлажнения, подвязка отягощенных плодами кустов, снятие первых стручков технической зрелости для стимуляции новых завязей и подкормка калийным удобрением. В жару перцы полезно притенять легким материалом в самые солнечные часы — это снижает стресс растений и предотвращает солнечные ожоги на плодах.

Не забывайте и про другие теплолюбивые растения — баклажаны, кабачки, тыквы. Всем им в конце июля и начале августа нужен умеренный, но регулярный полив, мульчирование и подкормки без избытка азота, который сейчас растениям уже не нужен — важнее направить силы на созревание плодов, а не на рост зелени.

Жаркий июль — испытание для урожая, но с правильным уходом томаты, огурцы и перцы отблагодарят вас щедрым августовским столом.

Ранее мы рассказывали, какие растения на даче отпугивают комаров и мошек.

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садоводство
Виктория Семенова
В. Семенова
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