10 марта 2026 в 15:44

Бордоская жидкость своими руками: как приготовить и не сжечь сад

Как приготовить бордоскую жидкость и какие нормы ее расхода Как приготовить бордоскую жидкость и какие нормы ее расхода Фото: Shutterstock/FOTODOM
Бордоская жидкость — одно из самых надежных средств против грибковых болезней растений: парши, монилиоза, пятнистостей и плесени. Смесь меди и извести применяют в садах уже более ста лет. Главное — точно знать, как приготовить бордоскую жидкость, и соблюдать сроки обработки.

Как приготовить бордоскую жидкость самому

Для классической 1-процентной смеси понадобится:

  1. 100 г медного купороса.

  2. 100 г гашеной извести.

  3. 10 л воды.

  4. Две пластиковые или стеклянные емкости.

Порядок приготовления:

  • в 5 л теплой воды растворите медный купорос;

  • в другой емкости разведите известь в 5 л воды (получится известковое молоко);

  • тонкой струей влейте раствор купороса в известковый раствор, постоянно помешивая;

  • используйте смесь сразу — хранить ее нельзя.

Такой способ позволяет получить безопасную концентрацию. Поэтому вопрос, как приготовить бордоскую жидкость, всегда сводится к главному правилу: купорос вливают в известь, а не наоборот.

Бордоская жидкость своими руками: как приготовить и не сжечь сад Бордоская жидкость своими руками: как приготовить и не сжечь сад Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Когда и как обрабатывать сад

Смесь используют несколько раз за сезон.

  • Ранняя весна (до распускания почек) — 3-процентный раствор против зимующих спор грибков.

  • После распускания листьев — 1-процентный раствор.

  • После цветения — профилактическая обработка при угрозе болезней.

Нормы расхода:

  • взрослое плодовое дерево — 5–10 л;

  • молодое дерево — 2–3 л;

  • кустарники — 1–1,5 л;

  • грядки и виноград — около 1 л на 10 кв. м.

Безопасна ли бордоская жидкость

Средство считается умеренно безопасным, если соблюдать правила:

  • работать в перчатках и очках;

  • не превышать концентрацию;

  • не проводить обработку во время цветения;

  • последнюю обработку делать минимум за 20–25 дней до сбора урожая.

Вывод: бордоская жидкость — простое и эффективное средство защиты сада. Если точно соблюдать пропорции и сроки обработки, растения получают надежную защиту от грибковых болезней без риска для урожая и человека.

Ранее мы рассказывали про 10 важных примет для каждого садовода.

Виктория Семенова
В. Семенова
