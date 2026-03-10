Бордоская жидкость своими руками: как приготовить и не сжечь сад

Бордоская жидкость — одно из самых надежных средств против грибковых болезней растений: парши, монилиоза, пятнистостей и плесени. Смесь меди и извести применяют в садах уже более ста лет. Главное — точно знать, как приготовить бордоскую жидкость, и соблюдать сроки обработки.

Как приготовить бордоскую жидкость самому

Для классической 1-процентной смеси понадобится:

100 г медного купороса. 100 г гашеной извести. 10 л воды. Две пластиковые или стеклянные емкости.

Порядок приготовления:

в 5 л теплой воды растворите медный купорос;

в другой емкости разведите известь в 5 л воды (получится известковое молоко);

тонкой струей влейте раствор купороса в известковый раствор, постоянно помешивая;

используйте смесь сразу — хранить ее нельзя.

Такой способ позволяет получить безопасную концентрацию. Поэтому вопрос, как приготовить бордоскую жидкость, всегда сводится к главному правилу: купорос вливают в известь, а не наоборот.

Когда и как обрабатывать сад

Смесь используют несколько раз за сезон.

Ранняя весна (до распускания почек) — 3-процентный раствор против зимующих спор грибков.

После распускания листьев — 1-процентный раствор.

После цветения — профилактическая обработка при угрозе болезней.

Нормы расхода:

взрослое плодовое дерево — 5–10 л;

молодое дерево — 2–3 л;

кустарники — 1–1,5 л;

грядки и виноград — около 1 л на 10 кв. м.

Безопасна ли бордоская жидкость

Средство считается умеренно безопасным, если соблюдать правила:

работать в перчатках и очках;

не превышать концентрацию;

не проводить обработку во время цветения;

последнюю обработку делать минимум за 20–25 дней до сбора урожая.

Вывод: бордоская жидкость — простое и эффективное средство защиты сада. Если точно соблюдать пропорции и сроки обработки, растения получают надежную защиту от грибковых болезней без риска для урожая и человека.

