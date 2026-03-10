Бордоская жидкость своими руками: как приготовить и не сжечь сад

Бордоская жидкость — одно из самых надежных средств против грибковых болезней растений: парши, монилиоза, пятнистостей и плесени. Смесь меди и извести применяют в садах уже более ста лет. Главное — точно знать, как приготовить бордоскую жидкость, и соблюдать сроки обработки.
Как приготовить бордоскую жидкость самому
Для классической 1-процентной смеси понадобится:
100 г медного купороса.
100 г гашеной извести.
10 л воды.
Две пластиковые или стеклянные емкости.
Порядок приготовления:
в 5 л теплой воды растворите медный купорос;
в другой емкости разведите известь в 5 л воды (получится известковое молоко);
тонкой струей влейте раствор купороса в известковый раствор, постоянно помешивая;
используйте смесь сразу — хранить ее нельзя.
Такой способ позволяет получить безопасную концентрацию. Поэтому вопрос, как приготовить бордоскую жидкость, всегда сводится к главному правилу: купорос вливают в известь, а не наоборот.
Когда и как обрабатывать сад
Смесь используют несколько раз за сезон.
Ранняя весна (до распускания почек) — 3-процентный раствор против зимующих спор грибков.
После распускания листьев — 1-процентный раствор.
После цветения — профилактическая обработка при угрозе болезней.
Нормы расхода:
взрослое плодовое дерево — 5–10 л;
молодое дерево — 2–3 л;
кустарники — 1–1,5 л;
грядки и виноград — около 1 л на 10 кв. м.
Безопасна ли бордоская жидкость
Средство считается умеренно безопасным, если соблюдать правила:
работать в перчатках и очках;
не превышать концентрацию;
не проводить обработку во время цветения;
последнюю обработку делать минимум за 20–25 дней до сбора урожая.
Вывод: бордоская жидкость — простое и эффективное средство защиты сада. Если точно соблюдать пропорции и сроки обработки, растения получают надежную защиту от грибковых болезней без риска для урожая и человека.
Ранее мы рассказывали про 10 важных примет для каждого садовода.