10 марта 2026 в 16:59

Звезда «Ворониных» удивил поклонников результатами экстремального похудения

Актер Дужников удивил поклонников результатами похудения

Актер Станислав Дужников на премьере фильма «Водитель-олигарх» Актер Станислав Дужников на премьере фильма «Водитель-олигарх» Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Звезда сериала «Воронины» Станислав Дужников опубликовал в своем Instagram (деятельность в РФ запрещена) видео, на котором он чистит картошку. На кадрах артист выглядит очень похудевшим, чем и удивил поклонников.

9 марта — продолжение 8-го, — сказал Дужников на видео.

Сообщалось, что летом 2025 года актер сделал операцию по уменьшению желудка. Вмешательство было связано с заболеваниями Дужникова, которые мешали ему сбрасывать вес.

Ранее Дужников на премьере фильма «Сказка о царе Салтане» заявил корреспонденту NEWS.ru, что совсем не против, если в кино снимаются блогеры без актерского образования. Он подчеркнул, что в целом хорошо относится к людям.

Кроме того, певица Анна Семенович рассказала, что ее возлюбленный Денис Шреер развелся со своей женой. По словам знаменитости, это произошло около полугода назад. Артистка опровергла слухи о долгах избранника. Она также призналась, что похудела на семь килограммов. Артистка сравнила себя с Дюймовочкой и отметила, что отлично себя чувствует.

