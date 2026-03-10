Звезда «Ворониных» удивил поклонников результатами экстремального похудения

Звезда сериала «Воронины» Станислав Дужников опубликовал в своем Instagram (деятельность в РФ запрещена) видео, на котором он чистит картошку. На кадрах артист выглядит очень похудевшим, чем и удивил поклонников.

9 марта — продолжение 8-го, — сказал Дужников на видео.

Сообщалось, что летом 2025 года актер сделал операцию по уменьшению желудка. Вмешательство было связано с заболеваниями Дужникова, которые мешали ему сбрасывать вес.

Ранее Дужников на премьере фильма «Сказка о царе Салтане» заявил корреспонденту NEWS.ru, что совсем не против, если в кино снимаются блогеры без актерского образования. Он подчеркнул, что в целом хорошо относится к людям.

