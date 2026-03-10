Пропавшую в конце сентября 2025 года семью Усольцевых, вероятнее всего, обнаружат в буреломе, предположил ChatGPT в ответ на запрос корреспондента NEWS.ru. Нейросеть сообщила, что, возможно, супруги с пятилетней дочкой пытались укрыться от природной стихии.

Скорее всего, Усольцевы могут находиться в радиусе 3–7 км от места исчезновения. Скорее всего, останки находятся в низине, овраге или густом буреломе, где семья пыталась укрыться от ветра или дикого зверя. Найдут их после полного схода снега в мае или июле. Фрагменты одежды обнаружит случайные охотники, — говорится в ответе искусственного интеллекта.

Согласно ChatGPT, за полгода количество вариантов, куда могли пропасть Усольцевы, стало только больше. Так, семья могла уйти в религиозную общину, добровольно изменив жизнь и «стерев» себя из социума. Они могли попасть на территорию заброшенной шахты или провалились в глубокий вертикальный шурф, и их не найдут даже с вертолетом, передала нейросеть.

Ранее нейросеть предположила, что семью Усольцевых, вероятнее всего, найдут поздней весной или ранним летом, когда сойдет снег. Вероятнее всего, это произойдет в двух — четырех километрах от машины, которую они оставили перед тем, как исчезнуть.