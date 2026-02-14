«Драка» Тома Круза и Брэда Питта привела в шок Голливуд Нейросеть сняла драку Брэда Питта и Тома Круза и встревожила весь Голливуд

Снятая искусственным интеллектом сцена драки между актерами Томом Крузом и Брэдом Питтом спровоцировал настоящую панику среди голливудских профессионалов, передает The Hollywood Reporter. Короткий ролик был создан ирландским постановщиком Рори Робинсоном с применением нейросети Seedance 2. Для генерации такого контента оказалось достаточно простого текстового описания, занимающего всего пару строк.

Пользователи социальных сетей были шокированы увиденным, а в самом сердце киноиндустрии это вызвало волну серьезных опасений. Качество материала оказалось настолько высоким, что заставило экспертов говорить о тектонических сдвигах в будущем кинопроизводства.

Сценарист Ретт Риз, известный по работе над картиной «Дэдпул и Росомаха», выразил мнение, что такие технологии кардинально трансформируют киноиндустрию и оставят без заработка огромное количество специалистов. Он признался, что уровень реалистичности увиденного его по-настоящему испугал.

По его прогнозам, совсем скоро одному человеку с компьютером будет под силу создавать полноценные фильмы, которые невозможно будет отличить от продукции крупных студий. Риз подчеркнул, что происходящее означает фактический конец индустрии в ее классическом понимании, а его коллеги и друзья могут вскоре столкнуться с безработицей.

Ранее сообщалось, что Пентагон задействовал искусственный интеллект Claude в ходе спецоперации, целью которой было задержание венесуэльского лидера Николаса Мадуро. Применение таких технологий противоречило внутренним нормам компании Anthropic, разработавшей данную модель, поскольку ее политика прямо запрещает использовать ИИ для поддержки насильственных действий.