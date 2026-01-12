ChatGPT раскрыл, какие основные проблемы ждут Россию в 2026 году ChatGPT: в России основными в 2026 году станут социальные вызовы

Основное внимание в текущем году в России будет направлено на социальную сферу, считает модель ИИ ChatGPT. Как выяснил корреспондент NEWS.ru, искусственный интеллект полагает, что на первом плане в РФ по-прежнему будут демографические проблемы. Он отметил, что также важно помочь ветеранам СВО адаптироваться к мирной жизни.

Демографические проблемы и снижение рождаемости потребуют новых мер господдержки. Кроме того, для масштабной интеграции ветеранов СВО в мирную жизнь необходимо создать качественную систему психологической реабилитации, — сообщила нейросеть.

По мнению искусственного интеллекта, резкого обесценивания рубля не ожидается, но рост цен на импорт и услуги продолжится. При этом инфляция останется в пределах 8–11%.

Ранее стало известно, что основными для привлечения инвестиций в России станут проекты, связанные с освоением природных ресурсов и новых территорий. Активно будут развиваться сфера IT, агропромышленный комплекс и энергетическая сфера. Самыми привлекательными для жизни станут Москва, Санкт-Петербург, Казань и Новосибирск.