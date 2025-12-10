ChatGPT раскрыл, какой будет жизнь в России в новом году

ChatGPT раскрыл, какой будет жизнь в России в новом году ChatGPT: в России займутся освоением новых земель

Основное внимание в России будущего будет направлено на поиск природных ресурсов, заявил корреспонденту NEWS.ru искусственный интеллект ChatGPT. По его словам, также в нашей стране серьезно возьмутся за территории опережающего развития. Он отметил, что среди профессий самой популярной останется сфера IT.

Основными для привлечения инвестиций и улучшения качества жизни в России станут проекты, связанные с освоением природных ресурсов и новых территорий. В будущем году в России активно будут осваивать сферу IT, агропромышленный комплекс и энергетическую сферу — речь идет о получении энергии из ресурсов, которые считаются неисчерпаемыми, — сообщила нейросеть.

По словам искусственного интеллекта, самыми привлекательными для жизни останутся Москва, Санкт-Петербург, Казань и Новосибирск. Большие инвестиции также получит Дальний Восток.

Ранее стало известно, что нейросеть не может заменить полноценного психотерапевта, несмотря на то что многие люди спрашивают советов у ChatGPT. Как заявил футуролог Данила Медведев, живой специалист при встрече с человеком строит множество гипотез и выбирает подход, который может помочь, но ИИ этого сделать не может.