Пойманные дезертиры из Вооруженных сил Украины намеренно калечили себя, чтобы избежать отправки обратно на передовую, заявил военнопленный Роман Дубовик в интервью РИА Новости. По его словам, сбежавших солдат привозят назад, и некоторые из них идут на крайние меры, чтобы больше не воевать.

Дубовик сообщил, что если солдаты ВСУ убегают, их возвращают обратно. По его словам, солдаты, которые не хотели ехать на фронт, наносили себе телесные повреждения.

Ранее военнопленный рассказал, что военнослужащих принуждали использовать бутылки для справления естественных надобностей и выдавали им некие препараты под видом витаминных добавок. По его словам, к солдатам также применяли жестокие методы «воспитания», такие как привязывание к деревьям и избиения.

Кроме того, пленный боец ВСУ Сергей Момот рассказал, что британские инструкторы признавались украинским военным в возможной бесполезности их тренировок в реальном противостоянии с Россией. По его словам, наставники прямо заявляли курсантам, что обучают их исключительно по учебным материалам.