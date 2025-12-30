«Мы вас учим по книжке»: пленный ВСУ о тренировках британских инструкторов Пленный ВСУ: британские инструкторы признавались в неэффективности их тренировок

Британские инструкторы признавались украинским военнослужащим, что их тренировки могут оказаться бесполезными в реальном конфликте с Россией, рассказал пленный Сергей Момот. По его словам, которые передает ТАСС, наставники прямо говорили курсантам, что учат «по книжке».

Единственное, что они нам говорили: «Ребята, мы вас учим по книжке. В том, что сейчас происходит в украинском [конфликте], оно может вам не понадобиться», — рассказал военнопленный.

Боец уточнил, что, несмотря на совпадение базовых программ, сами инструкторы скептически оценивали применимость этих знаний в текущих условиях. Что касается подготовки в Германии, Момот отметил непрофессиональное поведение местных инструкторов, которые, по его словам, часами опаздывали на встречи с украинскими мобилизованными.

Ранее украинский военный Виктор Кушнир сообщил, что командование ВСУ направляет на оборону Сумской области необученных военнослужащих пограничных войск. Он рассказал, что бойцам заранее заявляли, что «у них дорога в один конец».