Военный обозреватель раскрыл, когда инструкторы НАТО побегут с Украины Военэксперт Баранец: инструкторы НАТО побегут с Украины после массовых потерь

Инструкторы НАТО перестанут прибывать на Украину, когда будут нести там массовые потери, выразил мнение в беседе с NEWS.ru военный обозреватель газеты «Комсомольская правда» полковник в отставке Виктор Баранец. По его словам, ВС РФ необходимо сделать так, чтобы ситуация для этих «специалистов» стала критической.

Пока Америка не устанет хоронить своих солдат, офицеров и высших генералов, мы ничего не изменим. На Арлингтонском кладбище еще много места. Надо просто довести ситуацию до критической точки кипения, — пояснил обозреватель.

Он напомнил, что в свое время население Соединенных Штатов подняло бунт из-за крупных потерь американской армии во Вьетнамской войне.

«Шерсть» у США встала дыбом. Взбунтовался народ, миллионы людей выходили на площади. Вот когда они устанут таскать гробы своих солдат и офицеров, тогда и будут разговаривать по-другому, — резюмировал военэксперт.

Ранее стало известно об участившихся рейсах самолетов санитарной авиации стран НАТО в польский Жешув недалеко от границы с Украиной. По мнению заслуженного военного летчика РФ Виктора Попова, оттуда могут вывозить тяжелораненых солдат и офицеров из западных государств.