Косметолог дала совет, как подтянуть кожу после похудения

Комплексный подход, включающий массаж, скрабирования и обертывания, поможет восстановить упругость кожи после стремительного снижения веса, заявила NEWS.ru косметолог Людмила Елисавецкая. По ее словам, при резком похудении кожные покровы часто не успевают сократиться вслед за объемами тела.

Резкое похудение — стресс для организма, и кожа часто не успевает сократиться вслед за объемами, теряя упругость. Комплексный подход творит чудеса, но важно понимать, что эти методы работают в связке и требуют регулярности. Ручной или баночный массаж усиливает микроциркуляцию крови и лимфоток. Это разгоняет застойные явления, доставляет питательные вещества к клеткам и запускает синтез коллагена. Скрабы решают другую задачу. Они убирают ороговевший слой клеток, делая кожу гладкой и облегчая проникновение активных компонентов кремов. Обертывания работают как компресс: горячие расширяют сосуды и поры, выводя токсины, а холодные — тонизируют и снимают отеки, — пояснила Елисавецкая.

При этом эксперт подчеркнула, что никакие кремы и обертывания не помогут, если кожа обезвожена изнутри. Поэтому, по ее словам, следует пить больше воды и употреблять полезный для организма белок. Она добавила, что такой подход обеспечит значительный результат уже в первые месяцы регулярной работы.

