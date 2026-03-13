Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
13 марта 2026 в 05:00

Косметолог дала совет, как подтянуть кожу после похудения

Косметолог Елисавецкая: комплексный подход с массажами и скрабами подтянет кожу

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Комплексный подход, включающий массаж, скрабирования и обертывания, поможет восстановить упругость кожи после стремительного снижения веса, заявила NEWS.ru косметолог Людмила Елисавецкая. По ее словам, при резком похудении кожные покровы часто не успевают сократиться вслед за объемами тела.

Резкое похудение — стресс для организма, и кожа часто не успевает сократиться вслед за объемами, теряя упругость. Комплексный подход творит чудеса, но важно понимать, что эти методы работают в связке и требуют регулярности. Ручной или баночный массаж усиливает микроциркуляцию крови и лимфоток. Это разгоняет застойные явления, доставляет питательные вещества к клеткам и запускает синтез коллагена. Скрабы решают другую задачу. Они убирают ороговевший слой клеток, делая кожу гладкой и облегчая проникновение активных компонентов кремов. Обертывания работают как компресс: горячие расширяют сосуды и поры, выводя токсины, а холодные — тонизируют и снимают отеки, — пояснила Елисавецкая.

При этом эксперт подчеркнула, что никакие кремы и обертывания не помогут, если кожа обезвожена изнутри. Поэтому, по ее словам, следует пить больше воды и употреблять полезный для организма белок. Она добавила, что такой подход обеспечит значительный результат уже в первые месяцы регулярной работы.

Ранее фитнес-тренер Ирина Мальцева заявила, что людям с избыточной массой тела не следует сразу приступать к интенсивным физическим нагрузкам. По ее словам, в первые недели похудения важно укреплять сердце, мышцы и суставы с помощью размеренных тренировок.

здоровье
косметологи
советы
красота
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Коварная весна: снегопады вместо тепла — как изменился прогноз на март
Стилист объяснил, как правильно делать укладку на тонких волосах
«Такая стратегия»: военный эксперт раскрыл планы ВСУ по атакам на Россию
Родителям ответили, в каком возрасте надо обучать детей иностранным языкам
Shaman сможет выступать под иностранным псевдонимом в России
В Краснодаре на дороге нашли обломки беспилотника
Нутрициолог развеяла миф о необходимости раздельного питания
Фигурантам дела о хищении у бойцов СВО добавили 30 эпизодов
Водителям рассказали, как сэкономить на шиномонтаже
Песков обозначил значение Венесуэлы для России
Адвокат дала главный совет супругам, планирующим развестись
Затягивание операции в Иране приведет рынки в отчаяние
В ОП призвали переосмыслить развод через «Госуслуги»
Косметолог дала совет, как подтянуть кожу после похудения
Иран не поедет на ЧМ-2026 по футболу: кто его заменит, какие шансы у России
Стало известно о ситуации с гриппом и ОРВИ в России
Два аэропорта России закрылись для самолетов
Звездный стилист Сухарев рассказал о главных трендах весны
Сборная Ирана сделала заявление о своем участии в ЧМ-2026
Зоопсихолог рассказала, как приучить к дому подобранного на улице кота
Дальше
Самое популярное
Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв
Россия

Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития
Общество

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития

Банк просит новые данные через Госуслуги: инструкция без потери приватности
Семья и жизнь

Банк просит новые данные через Госуслуги: инструкция без потери приватности

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.