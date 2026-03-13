Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Затягивание операции в Иране приведет рынки в отчаяние

Инвестор Шостак заявил, что затягивание операции в Иране грозит отчаянием рынков

Фото: Matan Golan/Keystone Press Agency/Global Look Press
Затягивание операции в Иране приведет мировые энергетические рынки в отчаяние, заявил РИА Новости директор американской инвестиционной компании Кайл Шостак. По его словам, это произойдет, если боевые действия продлятся на месяц и дольше.

Если через месяц или больше после начала конфликта Ормузский пролив не будет функционировать достаточно эффективно, рынок может снова погрузиться в состояние отчаяния, сосредоточившись на глобальном инфляционном шоке и стагфляции, которые мы уже наблюдали в первую неделю войны, — констатировал он.

Ранее официальный представитель МИД Исламской Республики Эсмаил Багаи сообщил, что присутствие американских военных баз на Ближнем Востоке способствует дестабилизации всего региона. Он также отметил, что территории мусульманских стран не должны использоваться для агрессии против других мусульманских государств.

До этого верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи объявил о готовности ответить на военные действия США. Он подчеркнул, что Тегеран не потерпит бездействия в ответ на агрессию со стороны Вашингтона, если США не возместят ущерб, Иран конфискует их собственность или нанесет эквивалентный урон.

Иран
рынки
конфликты
экономика
