Нутрициолог развеяла миф о необходимости раздельного питания

Желудочно-кишечный тракт эффективно переваривает смешанную пищу, не нуждаясь в ее предварительном разделении, заявила NEWS.ru дипломированный семейный нутрициолог Юлия Попова. Однако, по ее словам, важно оберегать ЖКТ от перегруза, минимизируя избыток жирной пищи.

Мифы о несовместимости продуктов, когда белки едят отдельно от углеводов, регулярно будоражат умы сторонников ЗОЖ. Любители модных диет уверяют: мясо с хлебом есть нельзя, это грозит брожением и тяжестью в животе. Однако исследования в области гастроэнтерологии подтверждают: наш желудочно-кишечный тракт эволюционно приспособлен к перевариванию смешанной пищи. Ферменты для расщепления всего вырабатываются одновременно, частично еще до того, как еда попала в рот. Но доля истины в раздельном питании есть. И дело вовсе не в магии кислой и щелочной среды, — поделилась Попова.

Она подчеркнула, что реальная проблема заключается в общей перегрузке ферментативной системы. По ее словам, организм может не справиться с большим количеством калорий, если в одной порции содержатся тяжелые блюда. Она пояснила, что сочетание простых углеводов, обилия жиров и тяжелых белков наносит тройной удар по поджелудочной железе.

Чтобы дать организму нормально переварить еду, стоит минимизировать трио жирного мяса, большого количества масла и крахмалистого гарнира. Например, тот же шашлык съесть с пучком зелени и овощами на гриле или свежими. Клетчатка работает как щетка, поддерживая микрофлору и помогая ферментам справляться с нагрузкой. Половина тарелки всегда должна быть занята некрахмалистыми овощами. Остальное — белок и гарнир. Это и есть идеальная формула, которая убережет от перегруза без лишних запретов, — заключила Попова.

