Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
13 марта 2026 в 06:53

В Сумской области ликвидировали замкомандира батальона ВСУ

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети
Подписывайтесь на нас в MAX

В результате удара беспилотника в Сумской области ликвидирован заместитель командира батальона 103-й бригады теробороны ВСУ, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. Собеседник агентства отметил, что его бригада отвечала за психологическую поддержку военнослужащих.

По официальной версии, замкомбата был уничтожен нашим FPV-дроном, однако очевидцы события уверены, что беспилотник был запущен с украинских позиций, — сообщил источник.

Собеседник агентства уточнил, что в социальных сетях множество раз публиковались жалобы на офицера от родственников пропавших без вести солдат подразделения. Общение с ними было его обязанностью.

Ранее в Министерстве обороны России информировали об освобождении села Голубовка в Донецкой Народной Республике. Населенный пункт находится примерно в 21 километре от Артемовска и в 19 километрах от Краматорска.

До этого офицер пресс-центра группировки Михаил Герасимов заявил, что подразделения «Востока» за сутки ликвидировали три станции Starlink, принадлежавшие ВСУ. Также нанесены удары по пунктам управления беспилотниками и живой силе противника.

военные
командиры
ВСУ
батальоны
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Севастополь пережил одну из самых мощных атак ВСУ
Макрон: французский военный погиб при ударе по военной базе в Ираке
В России появится новый ГОСТ на мороженое
В Германии раскрыли цели ударов Ирана
На Украине признали, что Одесса может остаться без питьевой воды
Стало известно, в каком возрасте россияне начинают стареть
Известный французский дом моды решил вернуться в Россию
Песков рассказал, как общаются в Кремле в условиях блокировок интернета
ВСУ пытались атаковать Россию ночью с помощью 176 украинских БПЛА
Раскрыты детали взрыва иранского БПЛА в центре Дубая
Стало известно, состоится ли суд по делу Лерчек на фоне ее лечения от рака
Экономист объяснил, чем грозит отказ работодателю посетить психиатра
Пластический хирург ответила на волнующий многих вопрос о липосакции
Россиянам рассказали, как сэкономить на покупке авиабилетов
В Сумской области ликвидировали замкомандира батальона ВСУ
Иранский БПЛА взорвался в центре Дубая
Турэкcперт объяснил, какие сувениры нельзя вывозить из популярных стран
Российские военные хитростью расправились с диверсантами ВСУ
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 13 марта
Коварная весна: снегопады вместо тепла — как изменился прогноз на март
Дальше
Самое популярное
Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв
Россия

Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития
Общество

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития

Банк просит новые данные через Госуслуги: инструкция без потери приватности
Семья и жизнь

Банк просит новые данные через Госуслуги: инструкция без потери приватности

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.