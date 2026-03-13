В результате удара беспилотника в Сумской области ликвидирован заместитель командира батальона 103-й бригады теробороны ВСУ, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. Собеседник агентства отметил, что его бригада отвечала за психологическую поддержку военнослужащих.

По официальной версии, замкомбата был уничтожен нашим FPV-дроном, однако очевидцы события уверены, что беспилотник был запущен с украинских позиций, — сообщил источник.

Собеседник агентства уточнил, что в социальных сетях множество раз публиковались жалобы на офицера от родственников пропавших без вести солдат подразделения. Общение с ними было его обязанностью.

Ранее в Министерстве обороны России информировали об освобождении села Голубовка в Донецкой Народной Республике. Населенный пункт находится примерно в 21 километре от Артемовска и в 19 километрах от Краматорска.

До этого офицер пресс-центра группировки Михаил Герасимов заявил, что подразделения «Востока» за сутки ликвидировали три станции Starlink, принадлежавшие ВСУ. Также нанесены удары по пунктам управления беспилотниками и живой силе противника.