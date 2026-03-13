Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
13 марта 2026 в 07:19

Раскрыты детали взрыва иранского БПЛА в центре Дубая

Здание в центре Дубая получило незначительные повреждения при взрыве БПЛА

Иранский Корпус стражей Исламской революции (КСИР) запустил беспилотники Иранский Корпус стражей Исламской революции (КСИР) запустил беспилотники Фото: Tasnim News Agancy/Keystone Press Agency/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Здание в центре Дубая получило незначительные повреждения в результате взрыва, сообщила пресс-служба властей эмирата. Там отметили, что причиной хлопка стало падение «обломков успешно сбитого объекта».

По данным властей, жертв и пострадавших в результате инцидента нет. Какой именно объект был ликвидирован системой ПВО в Дубае, не раскрывается.

Ранее сообщалось, что в Дубае иранский беспилотник взорвался рядом со зданием Международного финансового центра DIFC. В результате инцидента в районе наблюдается задымление, у здания выбиты стекла. Иранский дрон также атаковал пляж Джумейра, появилась информация о взрывах в этом районе. В СМИ писали, что после инцидента над городом появился черный столб дыма.

До этого в Генеральном консульстве РФ информировали, что небоскреб «Бурдж-Халифа» в Дубае не получил никаких повреждений на фоне текущей эскалации на Ближнем Востоке. В ведомстве подчеркнули, что информация о взрыве не имеет под собой оснований.

Дубай
БПЛА
взрывы
ПВО
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Севастополь пережил одну из самых мощных атак ВСУ
Макрон: французский военный погиб при ударе по военной базе в Ираке
В России появится новый ГОСТ на мороженое
В Германии раскрыли цели ударов Ирана
На Украине признали, что Одесса может остаться без питьевой воды
Стало известно, в каком возрасте россияне начинают стареть
Известный французский дом моды решил вернуться в Россию
Песков рассказал, как общаются в Кремле в условиях блокировок интернета
ВСУ пытались атаковать Россию ночью с помощью 176 украинских БПЛА
Раскрыты детали взрыва иранского БПЛА в центре Дубая
Стало известно, состоится ли суд по делу Лерчек на фоне ее лечения от рака
Экономист объяснил, чем грозит отказ работодателю посетить психиатра
Пластический хирург ответила на волнующий многих вопрос о липосакции
Россиянам рассказали, как сэкономить на покупке авиабилетов
В Сумской области ликвидировали замкомандира батальона ВСУ
Иранский БПЛА взорвался в центре Дубая
Турэкcперт объяснил, какие сувениры нельзя вывозить из популярных стран
Российские военные хитростью расправились с диверсантами ВСУ
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 13 марта
Коварная весна: снегопады вместо тепла — как изменился прогноз на март
Дальше
Самое популярное
Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв
Россия

Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития
Общество

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития

Банк просит новые данные через Госуслуги: инструкция без потери приватности
Семья и жизнь

Банк просит новые данные через Госуслуги: инструкция без потери приватности

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.