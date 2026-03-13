Раскрыты детали взрыва иранского БПЛА в центре Дубая

Здание в центре Дубая получило незначительные повреждения в результате взрыва, сообщила пресс-служба властей эмирата. Там отметили, что причиной хлопка стало падение «обломков успешно сбитого объекта».

По данным властей, жертв и пострадавших в результате инцидента нет. Какой именно объект был ликвидирован системой ПВО в Дубае, не раскрывается.

Ранее сообщалось, что в Дубае иранский беспилотник взорвался рядом со зданием Международного финансового центра DIFC. В результате инцидента в районе наблюдается задымление, у здания выбиты стекла. Иранский дрон также атаковал пляж Джумейра, появилась информация о взрывах в этом районе. В СМИ писали, что после инцидента над городом появился черный столб дыма.

До этого в Генеральном консульстве РФ информировали, что небоскреб «Бурдж-Халифа» в Дубае не получил никаких повреждений на фоне текущей эскалации на Ближнем Востоке. В ведомстве подчеркнули, что информация о взрыве не имеет под собой оснований.