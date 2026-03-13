Лерчек начала курс химиотерапии SHOT: Лерчек начала экстренное лечение от онкологии

Блогер Лерчек (Валерия Чекалина) приступила к курсу химиотерапии в государственном онкологическом центре имени Блохина, передает Telegram-канал SHOT. Решение о госпитализации в российскую клинику было принято из-за невозможности выезда за границу и отсутствия средств на зарубежное лечение.

Источник утверждает, что родственники звезды рассматривали вариант обращения к китайским специалистам, однако из-за статуса невыездной и финансовых трудностей выбрали отечественное медучреждение.

Ситуация осложняется тем, что медицинская помощь потребовалась блогерше в экстренном порядке из-за серьезности диагноза. Специалисты обнаружили метастазы в позвоночнике и ногах, а также выразили опасения по поводу их дальнейшего распространения на легкие.

Ранее онколог Евгений Черемушкин допустил, что беременность Лерчек могла затруднить раннюю диагностику рака желудка. Кроме того, по его словам, гормоны роста, которые нужны для развития плода, могли способствовать росту опухоли.