13 марта 2026 в 08:44

США выпустили ракеты по иранскому судну в Персидском заливе

CBS: США атаковали иранское судно, близко подошедшее к USS Abraham Lincoln

Запуск ракеты ВС США Запуск ракеты ВС США Фото: US Navy/Global Look Press
США атаковали иранское судно, близко подошедшее к авианосцу USS Abraham Lincoln, сообщил телеканал CBS со ссылкой на источники. Американские военнослужащие нанесли удары ракетами, а также открыли огонь из пушки.

Как отметил канал, инцидент произошел в начале текущей недели. Судьба корабля и его экипажа неизвестна. Известно, что авианосец USS Abraham Lincoln сопровождают эсминцы USS Spruance и USS Michael Murphy.

Ранее Центральное командование ВС США сообщило, что самолет-заправщик KC-135 был потерян в ходе военной операции против Ирана. Там подчеркнули, что произошедшее не связано с вражеским огнем.

До этого представитель центрального штаба иранских ВС «Хатам аль-Анбия» заявил, что Иран может уничтожить всю нефтегазовую инфраструктуру на Ближнем Востоке, связанную с США. По его словам, такой сценарий будет реализован, если энергообъекты Ирана будут атакованы.

В свою очередь официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи отметил, что присутствие американских военных баз на Ближнем Востоке провоцирует дестабилизацию во всем регионе. Он также подчеркнул, что территория мусульманских стран не должна использоваться для агрессии против других мусульманских государств.

