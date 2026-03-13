Олимпиада и Паралимпиада — 2026
13 марта 2026 в 09:39

Москвичам пообещали аномальное весеннее тепло

Тишковец: 13 марта воздух в Москве может прогреться до +15 градусов

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Температура воздуха в Москве 13 марта может достигнуть +15 градусов, заявил РИА Новости ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Он отметил, что погода будет солнечной и сухой.

Сохранится солнечная и сухая погода, максимальная температура воздуха — +12–15, — сказал Тишковец.

Синоптик рассказал, что в выходные погода также порадует москвичей. В субботу, 14 марта, воздух днем прогреется до +12–15 градусов, в воскресенье, 15 марта, температура составит +11–14 градусов. Тишковец добавил, что тепло сохранится и в начале следующей недели.

Ранее синоптик Александр Шувалов заявил, что теплая погода в Москве ожидается как минимум до 19 марта. По его словам, средняя дневная температура воздуха в этот период будет составлять около +10 градусов.

До этого сообщалось, что во вторник, 10 марта, в Казани был зафиксирован новый абсолютный температурный минимум. Гидрометцентр Татарстана уточнил, что на авиационной метеостанции Казань-Сокол столбики термометров опустились до отметки −30,5 градуса.

