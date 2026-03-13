Олимпиада и Паралимпиада — 2026
13 марта 2026 в 10:42

Три иранских города сотряслись от мощных ударов

Армия Израиля нанесла удары по Тегерану, Ширазу и Ахвазу

Дым после взрыва в Тегеране Дым после взрыва в Тегеране Фото: Tasnim News Agency/Keystone Press Agency/Global Look Press
Вооруженные силы Израиля провели масштабную операцию, нанеся удары по нескольким городам Ирана, включая Тегеран, Шираз и Ахваз, сообщили в пресс-службе Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). По заявлению военных, атака была произведена одновременно.

Так, в Тегеране были поражены позиции ПВО и другие военные инфраструктуры, а в Ахвазе целью стали штабы иранских сил. В Ширазе, по данным Израиля, находился подземный объект по производству и хранению ракет. Результаты ударов пока неизвестны.

В свою очередь Корпус стражей исламской революции сообщил, что вооруженные силы Ирана в ночь на 13 марта нанесли серию ударов по военным объектам на Ближнем Востоке. Под атаку попала авиабаза Muwaffaq Salti в Иордании, американские объекты в Бахрейне и районе Эрбиля в Ираке, а также цели на территории Израиля.

До этого США атаковали иранское судно, близко подошедшее к авианосцу USS Abraham Lincoln. Американские военнослужащие нанесли удары ракетами, а также открыли огонь из пушки. Известно, что авианосцы сопровождают эсминцы USS Spruance и USS Michael Murphy.

