Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
13 марта 2026 в 11:47

Ильиновка, Сергеевка, Харьков: хорошие и плохие новости фронта СВО 13 марта

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Станислав Красильников/ РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Вооруженные силы России продолжают наступление на различных участках фронта, сообщают военкоры. Какие последние новости об этом известны сегодня, 13 марта? Что происходит у Волчанска, Гришино, Дробышево, Ильиновки, Константиновки, Кривой Луки, Миньковки, Озерного, Павловки, Покровска, Предтечино, Резниковки, Сергеевки, Святогорска, Степановки, Сухецкого, Федоровки Второй, Харькова и Яровой?

WarGonzo

«Донецкий фронт. На Красноармейском направлении есть продвижение у Молодецкого в сторону Новоподгорного. Сообщается об успехах в районе Сергеевки. На Добропольском направлении ВС РФ продвигаются у Белицкого. Продолжаются бои в Новом Донбассе. На Константиновском направлении войска РФ занимают новые позиции в районе Берестка и Ильиновки. Сообщается о продвижении на участке между Ступочками и Константиновкой, а также у Предтечино. На Краснолиманском направлении ВС РФ расширяют зоны контроля в районе Александровки, Соснового, в Дробышево. На Северском направлении идут бои в Озерном. Войска РФ наступают у Кривой Луки, а также от Резниковки к Коленикам. Есть продвижение в районе Федоровки Второй. Харьковский фронт. На Волчанском направлении продолжаются ожесточенные бои в Волчанских Хуторах. ВС РФ наступают южнее Старицы и в районе Графского», — пишет Telegram-канал WarGonzo.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

«Два майора»

На Харьковском направлении ВС РФ отразили атаку ВСУ возле Волчанска и продвинулись в результате встречных действий, сообщает Telegram-канал «Два майора».

«Район боев остается прежний. Еще одна контратака ВСУ сорвана в Волчанских Хуторах. На Константиновском направлении противник признает наш успех в центральной части Бересток. Бои продолжаются в направлении Степановки, за юго-восточную часть Константиновки и в районе дачных участков „Металлург“. Участок фронта — один из наиболее сложных для ВС России ввиду застройки и встречных усилий ВСУ», — отмечают военкоры.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

«Дневник десантника»

На Красноармейском направлении ВС РФ взяли под контроль населенный пункт Гришино, пишет Telegram-канал «Дневник десантника».

«Константиновское направление. В Берестке ВС РФ зачистили основную часть села. В другой части идут бои. В Ильиновке под нашим контролем территория до балки и прудов. Славянское направление (включая Северский участок). Центральная часть Резниковки полностью зачищена. Между Резниковкой и Никифоровкой есть успехи в закрытии кармана. Из Миньковки давим ВСУ. Бои идут на южной стороне населенного пункта Федоровка Вторая. Днепропетровское направление. Ивановка, практически под контролем российских военнослужащих. На участке у Молодецкого продвигаемся в сторону Новоподгородного», — сообщили военкоры.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Читайте также:

Наступление ВС РФ на Харьков 13 марта: глупость полковника, тишина Купянска

Магнитные бури сегодня, 13 марта: что завтра, проблемы с ЖКТ, сильные боли

Ситуация в Дубае 13 марта: последние новости, удары Ирана, что с россиянами

ВС РФ
ВСУ
новости
сводки
Иван Смирнов
И. Смирнов
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Отец четырех детей замерз с сыном насмерть в красноярской тайге
Прокуратура раскрыла детали о капитане захваченного в Швеции танкера
Раскрыты шокирующие траты США в войне с Ираном
В России увидели сигнал в снятии США «нефтяных» санкций
Москвичка опубликовала интимные фотографии соседки в общедомовом чате
Политолог ответил, почему Киев не допустит соглашений по мирным переговорам
Житель Забайкалья украл вино и пытался скрыться на такси
В Украине предложили изменить порядок мобилизации
Ледяная глыба повредила жилой дом в Подмосковье
Венгрия призвала ЕС последовать примеру США в вопросе санкций против России
В Ленинградской области сообщили о готовности к весеннему половодью
В Wildberries ответили, переименуют ли компанию в «Дикие ягодки»
Почему не работает Telegram сегодня, 13 марта: замедление, когда заблокируют
ВСУ уличили в использовании токсичных химикатов против населения
Собянин раскрыл планы по созданию переходов через ж/д пути в Москве
Хинштейн поздравил курян с годовщиной освобождения Суджи
Москва переживает «бум» на рынке новых легковушек
Россиянка устроила «перцовый ад» в автобусе
Владислав Бакальчук назначен новым гендиректором «М.Видео»
Шмыгаль перечислил шесть смертельных угроз для энергетики Украины
Дальше
Самое популярное
Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв
Россия

Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития
Общество

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития

Банк просит новые данные через Госуслуги: инструкция без потери приватности
Семья и жизнь

Банк просит новые данные через Госуслуги: инструкция без потери приватности

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.