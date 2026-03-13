Ильиновка, Сергеевка, Харьков: хорошие и плохие новости фронта СВО 13 марта

Вооруженные силы России продолжают наступление на различных участках фронта, сообщают военкоры. Какие последние новости об этом известны сегодня, 13 марта? Что происходит у Волчанска, Гришино, Дробышево, Ильиновки, Константиновки, Кривой Луки, Миньковки, Озерного, Павловки, Покровска, Предтечино, Резниковки, Сергеевки, Святогорска, Степановки, Сухецкого, Федоровки Второй, Харькова и Яровой?

WarGonzo

«Донецкий фронт. На Красноармейском направлении есть продвижение у Молодецкого в сторону Новоподгорного. Сообщается об успехах в районе Сергеевки. На Добропольском направлении ВС РФ продвигаются у Белицкого. Продолжаются бои в Новом Донбассе. На Константиновском направлении войска РФ занимают новые позиции в районе Берестка и Ильиновки. Сообщается о продвижении на участке между Ступочками и Константиновкой, а также у Предтечино. На Краснолиманском направлении ВС РФ расширяют зоны контроля в районе Александровки, Соснового, в Дробышево. На Северском направлении идут бои в Озерном. Войска РФ наступают у Кривой Луки, а также от Резниковки к Коленикам. Есть продвижение в районе Федоровки Второй. Харьковский фронт. На Волчанском направлении продолжаются ожесточенные бои в Волчанских Хуторах. ВС РФ наступают южнее Старицы и в районе Графского», — пишет Telegram-канал WarGonzo.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

«Два майора»

На Харьковском направлении ВС РФ отразили атаку ВСУ возле Волчанска и продвинулись в результате встречных действий, сообщает Telegram-канал «Два майора».

«Район боев остается прежний. Еще одна контратака ВСУ сорвана в Волчанских Хуторах. На Константиновском направлении противник признает наш успех в центральной части Бересток. Бои продолжаются в направлении Степановки, за юго-восточную часть Константиновки и в районе дачных участков „Металлург“. Участок фронта — один из наиболее сложных для ВС России ввиду застройки и встречных усилий ВСУ», — отмечают военкоры.

«Дневник десантника»

На Красноармейском направлении ВС РФ взяли под контроль населенный пункт Гришино, пишет Telegram-канал «Дневник десантника».

«Константиновское направление. В Берестке ВС РФ зачистили основную часть села. В другой части идут бои. В Ильиновке под нашим контролем территория до балки и прудов. Славянское направление (включая Северский участок). Центральная часть Резниковки полностью зачищена. Между Резниковкой и Никифоровкой есть успехи в закрытии кармана. Из Миньковки давим ВСУ. Бои идут на южной стороне населенного пункта Федоровка Вторая. Днепропетровское направление. Ивановка, практически под контролем российских военнослужащих. На участке у Молодецкого продвигаемся в сторону Новоподгородного», — сообщили военкоры.

