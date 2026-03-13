В Кремле не видят кардинального прозрения Европы относительно неонацистской природы украинских властей, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге. По его словам, которые передает ТАСС, отдельные здравомыслящие политики в Евросоюзе были и раньше.

Ну, пока нечего особо признавать. Я не думаю, что европейцы как-то приблизились к прозрению. То, что там были люди, которые склонны к трезвому мышлению, это очевидно, они сохраняют свой трезвый подход, — отметил представитель Кремля.

Также Песков заявил, что у России нет опасений, что война на Ближнем Востоке отодвинет для США украинское урегулирование на второй план. Он подчеркнул, что контакты с американской стороной не дают оснований для таких сомнений. В том числе представитель Кремля отметил, что Россия продолжает проведение специальной военной операции, но при этом сохраняет открытость для поиска путей мирного урегулирования на Украине.