Трамп окончательно разочаровался в одном из давних союзников США Axios: Трамп открыто отказался от помощи Великобритании в иранской операции

Президент США Дональд Трамп открыто отказался от помощи Великобритании в операции против Ирана, сообщил портал Axios со ссылкой на источники. В присутствии других лидеров G7 он заявил британскому премьеру Киру Стармеру, что сейчас уже поздно оказывать поддержку. Речь идет об отказе Лондона предоставить США доступ к военным базам королевства для атак на Иран.

Вы должны были предложить это (доступ к базам. — NEWS.ru) до начала войны [против Ирана], — сказал Трамп.

Ранее журналист The Times Стивен Суинфорд заявил, что британский авианосец Prince of Wales останется в распоряжении НАТО и не будет переброшен на Ближний Восток. Отмечается, что корабль направят на выполнение задач Альянса, включая операции на Крайнем Севере.

До этого газета The i Paper сообщила, что Великобритания не исключала возможности направить свои войска на Ближний Восток и присоединиться к ударам США по Ирану. При этом собеседники издания подчеркнули, что в настоящий момент конкретных планов по участию в военной операции нет. Они отметили, что ситуация в регионе меняется стремительно.