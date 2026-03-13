Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
13 марта 2026 в 13:49

Трамп окончательно разочаровался в одном из давних союзников США

Axios: Трамп открыто отказался от помощи Великобритании в иранской операции

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Президент США Дональд Трамп открыто отказался от помощи Великобритании в операции против Ирана, сообщил портал Axios со ссылкой на источники. В присутствии других лидеров G7 он заявил британскому премьеру Киру Стармеру, что сейчас уже поздно оказывать поддержку. Речь идет об отказе Лондона предоставить США доступ к военным базам королевства для атак на Иран.

Вы должны были предложить это (доступ к базам. — NEWS.ru) до начала войны [против Ирана], — сказал Трамп.

Ранее журналист The Times Стивен Суинфорд заявил, что британский авианосец Prince of Wales останется в распоряжении НАТО и не будет переброшен на Ближний Восток. Отмечается, что корабль направят на выполнение задач Альянса, включая операции на Крайнем Севере.

До этого газета The i Paper сообщила, что Великобритания не исключала возможности направить свои войска на Ближний Восток и присоединиться к ударам США по Ирану. При этом собеседники издания подчеркнули, что в настоящий момент конкретных планов по участию в военной операции нет. Они отметили, что ситуация в регионе меняется стремительно.

США
Великобритания
Дональд Трамп
Кир Стармер
Иран
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Миллионы нижегородского экс-судьи обратили в доход государства
Названа главная причина экономического упадка Евросоюза
Раскрыто, выйдут ли США из переговоров по Украине из-за войны с Ираном
Ушел из жизни звезда «Ворониных» и «Склифасовского»
Посол рассказал, сколько россиян не могут вернуться домой из Таиланда
Юрист ответил, кого могут не принять на работу из-за видимых татуировок
100-летняя женщина поделилась секретом долголетия
Суд вынес приговор публично оправдывавшему теракт в «Крокусе»
Ученые сделали неприятное открытие о детях от курящих отцов
Киев намеревался обесточить ЗАЭС еще в 2022 году
Финансист рассказала о концепции «бережливого шика»
«Пятёрочка» запустила станции для заваривания лапши
Россиянам рассказали, когда ожидать пробуждения змей
В Росатоме ответили, сможет ли Украина получать электричество с ЗАЭС
«Американцы с евреями столько проблем создали»: Лукашенко о войне в Иране
В Нью-Мексико нашли кость одного из крупнейших тираннозавров
Покупатели по всему миру выстроились в очередь за российской нефтью
Снежная масса с крыши смяла машину с водителем внутри
Дмитриев поставил Каллас в неудобное положение после слов о Трампе
Трамп окончательно разочаровался в одном из давних союзников США
Дальше
Самое популярное
Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв
Россия

Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития
Общество

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития

Банк просит новые данные через Госуслуги: инструкция без потери приватности
Семья и жизнь

Банк просит новые данные через Госуслуги: инструкция без потери приватности

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.