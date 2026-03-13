Россиянин был задержан на Пхукете за ведение нелегального бизнеса Россиянина обвинили в ведении незаконного отельного бизнеса на Пхукете

На Пхукете задержан гражданин России, подозреваемый в незаконном управлении отелем Patong Hotel на 84 номера. Бизнес велся без необходимой государственной лицензии, а владение объектом осуществлялось через подставных лиц с таиландским гражданством, заявили в администрации провинции.

В четверг, 12 марта по результатам инспекции гостиницы Patong Hotel в районе Патонг было произведено задержание гражданина России по подозрению в содержании гостиницы без государственной гостиничной лицензии и владении гостиницей через подставных граждан Таиланда, — сообщается в официальном заявлении администрации.

Операция была проведена после жалоб местных жителей на нелегальную деятельность иностранцев. Теперь россиянину грозят обвинения в нарушении закона о гостиничном бизнесе и использовании подставных лиц, при этом ответственность могут понести и граждане Таиланда, которые числились фиктивными владельцами отеля.

