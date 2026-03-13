Олимпиада и Паралимпиада — 2026
13 марта 2026 в 14:54

Россиянин был задержан на Пхукете за ведение нелегального бизнеса

Россиянина обвинили в ведении незаконного отельного бизнеса на Пхукете

Фото: Shutterstock/FOTODOM
На Пхукете задержан гражданин России, подозреваемый в незаконном управлении отелем Patong Hotel на 84 номера. Бизнес велся без необходимой государственной лицензии, а владение объектом осуществлялось через подставных лиц с таиландским гражданством, заявили в администрации провинции.

В четверг, 12 марта по результатам инспекции гостиницы Patong Hotel в районе Патонг было произведено задержание гражданина России по подозрению в содержании гостиницы без государственной гостиничной лицензии и владении гостиницей через подставных граждан Таиланда, — сообщается в официальном заявлении администрации.

Операция была проведена после жалоб местных жителей на нелегальную деятельность иностранцев. Теперь россиянину грозят обвинения в нарушении закона о гостиничном бизнесе и использовании подставных лиц, при этом ответственность могут понести и граждане Таиланда, которые числились фиктивными владельцами отеля.

Ранее сообщалось, что на Пхукете уже две недели ищут IT-специалиста из Уфы, который исчез после конфликта со своей спутницей. Инцидент произошел 25 февраля: мужчина порвал паспорт своей девушки на глазах у полицейских. Обиженная спутница улетела в Россию, а уфимец сел на скутер и уехал в неизвестном направлении, с тех пор его не видели.

