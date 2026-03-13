Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
13 марта 2026 в 15:54

США приняли важное решение по Ормузскому проливу

Хегсет: США готовы защищать суда в Ормузском проливе

Иранские военнослужащие в Ормузском проливе Иранские военнослужащие в Ормузском проливе Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Ali Mohammadi
Подписывайтесь на нас в MAX

Соединенные Штаты готовы ввести военные силы для защиты судов в Ормузском проливе, сообщил военный министр США Пит Хегсет на пресс-коференции. Этот шаг, по его словам, является наиболее эффективным для достижения целей и гарантий страны, передает Fox News.

Мы планируем это [сопровождение танкеров в Ормузском проливе]. Мы осознаем необходимость таких действий, поскольку в конечном итоге хотим осуществлять их последовательно. Таким образом, который наиболее эффективен для достижения наших целей и гарантирует, что мы посылаем миру правильные сигналы своими действиями, — сказал он.

Ранее Хегсет заявил, что США не допустят ситуации, при которой Ормузский пролив останется закрытым для судоходства. Глава Пентагона назвал нелепыми сообщения о том, что администрация президента США Дональда Трампа недооценила влияние конфликта с Ираном на эту стратегически важную артерию.

Тем временем политолог Вадим Мингалев предположил, что Ормузский пролив откроют для стран, которые согласятся выслать послов США и Израиля. Он отметил, что цены на нефть также могут вырасти.

танкеры
Ормузский пролив
Иран
США
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Российские моряки перестали выходить на связь у берегов Японии
В Финляндии ответили, появится ли у страны ядерная бомба
Развеян распространенный миф о вреде снотворных средств
«Дела плохи»: эксперт допустил непредсказуемый эффект отмены санкций США
Военный обозреватель раскрыл, откуда Иран сможет ударить по Калифорнии
В Госдуме ответили, что грозит Украине за удары по больнице в ДНР
Lufthansa отменила сотни рейсов из Франкфурта-на-Майне и Мюнхена
«Все по-честному»: Трамп объяснил «небольшую помощь» России Ирану
Правнучку Хрущева Нину внесли в перечень иноагентов
Хаски покусала хозяина и в тот же день напала на двух детей
Евросоюз испугался Ирана в Ормузском проливе
Масштабные поиски в Звенигороде пока не сворачивают
Задорожная напугала фанатов откровениями в соцсетях
«Необразованные и чмошные»: Кушанашвили раскритиковал современную молодежь
Россиянам назвали главные причины роста платежей за ЖКУ
Люди пострадали при пожаре в подмосковном пансионате
В Германии раскрыли запасной план Трампа в случае затяжной войны с Ираном
Патриарх Сербский попросил Путина и Трампа защитить сербов в Косово
В Брянской области вынесли приговор экс-замгубернатору за взятку
Юрист объяснила, как безопасно снять дачу на лето
Дальше
Самое популярное
Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв
Россия

Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития
Общество

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития

Банк просит новые данные через Госуслуги: инструкция без потери приватности
Семья и жизнь

Банк просит новые данные через Госуслуги: инструкция без потери приватности

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.