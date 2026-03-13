США приняли важное решение по Ормузскому проливу

Соединенные Штаты готовы ввести военные силы для защиты судов в Ормузском проливе, сообщил военный министр США Пит Хегсет на пресс-коференции. Этот шаг, по его словам, является наиболее эффективным для достижения целей и гарантий страны, передает Fox News.

Мы планируем это [сопровождение танкеров в Ормузском проливе]. Мы осознаем необходимость таких действий, поскольку в конечном итоге хотим осуществлять их последовательно. Таким образом, который наиболее эффективен для достижения наших целей и гарантирует, что мы посылаем миру правильные сигналы своими действиями, — сказал он.

Ранее Хегсет заявил, что США не допустят ситуации, при которой Ормузский пролив останется закрытым для судоходства. Глава Пентагона назвал нелепыми сообщения о том, что администрация президента США Дональда Трампа недооценила влияние конфликта с Ираном на эту стратегически важную артерию.

Тем временем политолог Вадим Мингалев предположил, что Ормузский пролив откроют для стран, которые согласятся выслать послов США и Израиля. Он отметил, что цены на нефть также могут вырасти.