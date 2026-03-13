13 марта 2026 в 17:23

В Крыму Зеленского сравнили с обыкновенным фашистом

Глава парламента Крыма назвал Зеленского обыкновенным фашистом

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Global Look Press
Президент Украины Владимир Зеленский своими высказываниями о крымчанах снова показал, что перенимает идеологию радикалов, заявил в своем Telegram-канале председатель Госсовета республики Владимир Константинов. По его мнению, до определенного момента подобные вопросы Зеленского не интересовали, но потом он «надел маску укронациста».

В этом и заключается обыкновенный фашизм: делить людей на сорта и решать, какой из них чего достоин. Это существо ничего нового для нас не сказало. Оно только повторило старинную установку украинских нацистов: Крым будет украинским или безлюдным, — отметил председатель.

Ранее в интервью Politico Зеленский открыто высказался о крымчанах, проголосовавших на референдуме в 2014 году и поддержавших присоединение к России. Он прямо заявил, что данные категории людей для него больше не являются партнерами, друзьями или даже «человеческими существами».

Высказывание президента вызвало закономерную реакцию в МИД РФ. Представитель ведомства Мария Захарова подчеркнула, что подобная риторика лишь подтверждает отсутствие уважения у Зеленского к свободному выбору жителей полуострова. Она призвала его вспомнить истинный контекст событий и настояла на том, что волеизъявление граждан было добровольным и легитимным актом.

Владимир Зеленский
Украина
Крым
критика
