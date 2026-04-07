07 апреля 2026 в 08:59

Раненная ножом у школы в Прикамье учительница скончалась в больнице

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Учительница, пострадавшая при нападении вооруженного ножом школьника в Пермском крае, скончалась в больнице, заявил в своем Telegram-канале глава региона Дмитрий Махонин. По его словам, туда ее доставили в крайне тяжелом состоянии. Медики сделали все возможное, чтобы спасти ей жизнь, однако женщина умерла.

К сожалению, несмотря на все усилия врачей, учителя русского языка и литературы школы № 5 Добрянки Олесю Петровну Багуту спасти не удалось, — отметил губернатор.

Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин заявил, что у входа в школу № 5 города Добрянки подросток нанес ножевое ранение учителю. Глава региона уточнил, что педагог был доставлен в больницу в крайне тяжелом состоянии. Позже Махонин сообщил, что нападавшего задержали.

Кроме того, глава Добрянского городского округа Дмитрий Антонов заявил, что подросток, устроивший нападение с ножом на педагога возле школы № 5 в Пермском крае, находится на учете в органах внутренних дел. По словам руководителя муниципалитета, юноша несколько раз оставался на повторное обучение.

Регионы
Пермский край
нападения с ножом
дети
учителя
