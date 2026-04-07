Подросток набросился с ножом на учителя у школы в Прикамье

Подросток напал с ножом на учителя у входа в школу № 5 в городе Добрянка Пермского края, заявил в своем Telegram-канале губернатор региона Дмитрий Махонин. По его словам, педагог ранен и находится в больнице в крайне тяжелом состоянии.

На улице у входа в школу № 5 в Добрянке 17-летний подросток нанес ножевые ранения учителю. <...> Она находится в больнице, врачи борются за ее жизнь, — отметил Махонин.

Позже губернатор сообщил новые данные. По его словам, подростка задержали.

