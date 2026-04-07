07 апреля 2026 в 07:38

Подросток набросился с ножом на учителя у школы в Прикамье

Подросток напал с ножом на учителя у школы в городе Добрянка Пермского края

Подросток напал с ножом на учителя у входа в школу № 5 в городе Добрянка Пермского края, заявил в своем Telegram-канале губернатор региона Дмитрий Махонин. По его словам, педагог ранен и находится в больнице в крайне тяжелом состоянии.

На улице у входа в школу № 5 в Добрянке 17-летний подросток нанес ножевые ранения учителю. <...> Она находится в больнице, врачи борются за ее жизнь, — отметил Махонин.

Позже губернатор сообщил новые данные. По его словам, подростка задержали.

Ранее в УМВД России по Омской области сообщили, что смертельное ранение ножом получил житель села Усть-Ишим от своего нетрезвого пасынка в ходе конфликта. Трагический инцидент случился в ночное время 27 марта. Молодой человек вернулся домой от приятеля поздно вечером. В это время у его отчима находился в гостях сосед.

До этого приглашенный на свадьбу гость в Кронштадте напал с ножом на жениха. Раненого мужчину экстренно отправили в больницу, а нападавшего человека взяли под стражу. Следствие выяснило, что после банкета в ресторане вся компания отправилась в квартиру к новобрачному.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Глава Воронежской области назвал последствия новой атаки ВСУ
Появились жуткие подробности о напавшем на учителя в Прикамье школьнике
В Прикамье раскрыли состояние учительницы, на которую напал девятиклассник
Раскрыто, кем была получившая удар ножом в Прикамье учительница
Американский Orion взял курс на Землю после облета Луны
«Чеченскую республику Ичкерия» признали террористической организацией в РФ
Названы эмоции, которые провоцируют заболевания внутренних органов
Охота на мирных жителей и потери ВСУ: новости СВО к утру 7 апреля
Ребенок стал жертвой атаки украинских беспилотников на Владимирскую область
Брат и сестра задохнулись в морозилке во время игры в прятки
Муж и жена почти год продержали в рабстве пожилую няню своей дочери
Врач ответил, почему в этом сезоне клещей будет особенно много
Стало известно о возможной отставке сразу трех российских губернаторов
Подросток набросился с ножом на учителя у школы в Прикамье
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 7 апреля: инфографика
Биохимик рассказала, как вечерний кофе ворует красоту и молодость
ПВО уничтожила более 40 «птичек» ВСУ над Россией за ночь
Панамский канал оказался в опасности из-за мощного взрыва
Экс-замглавы легендарного СИЗО в России «намайнил» себе срок
Россиянам рассказали, нужно ли освящать алкоголь для пасхального стола
Дальше
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли

7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?
7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?

Великий понедельник Страстной седмицы — 2026: традиции, что нельзя делать
Великий понедельник Страстной седмицы — 2026: традиции, что нельзя делать

