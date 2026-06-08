Власти Севастополя на фоне атаки ВСУ обратились к мирным гражданам Губернатор Развожаев: в Севастополе ВС России отражают атаку ВСУ

В Севастополе военные отражают атаку Вооруженных сил Украины, сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. Работают средства противовоздушной обороны и мобильные огневые группы. Развожаев призвал граждан не пренебрегать мерами безопасности. Он рекомендовал покинуть открытые пространства и укрыться в безопасных местах.

В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО и мобильные огневые группы. Не пренебрегайте мерами безопасности! Покиньте открытые пространства и оставайтесь в безопасных местах. Наши военные ведут работу по уничтожению вражеских БПЛА из различных средств поражения, в том числе и из стрелкового оружия, — проинформировал руководитель.

Ранее в ночь на 8 июня над Калужской областью два беспилотника сбили средства противовоздушной обороны. Один инцидент произошел над территорией Малоярославецкого муниципального округа, другой — на окраине Калуги. Пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.

Также в результате ночной атаки украинского беспилотника получил повреждения мост в районе населенного пункта Чонгар. Движение через АПП «Джанкой» временно перекрыли в целях безопасности. Профильные службы оперативно прибыли на место происшествия.