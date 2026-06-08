Си Цзиньпин прибыл в КНДР с государственным визитом

Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в Северную Корею с государственным визитом, сообщает агентство Xinhua. Поездка продлится два дня — с 8 по 9 июня.

Генеральный секретарь ЦК КПК, председатель КНР Си Цзиньпин в понедельник прибыл в Корейскую Народно-Демократическую Республику с государственным визитом, — говорится в сообщении.

Детали программы визита, включая переговоры с руководством КНДР, пока не раскрываются. Ожидается, что в ходе поездки будут обсуждаться вопросы двустороннего сотрудничества и международной повестки.

Ранее сообщалось, что это первая поездка китайского лидера в КНДР за более чем шесть лет. Как рассказывал представитель отдела международных связей Центрального комитета Коммунистической партии Китая, Си Цзиньпина в Северную Корею пригласил ее лидер Ким Чен Ын.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что Москва и Пекин развивают дружеские отношения не против других стран, а исходя из собственных национальных интересов. Он подчеркнул, что РФ не делала разворот в сторону Азии, а отношения партнерства между странами складывались долгое время. Президент отметил, что основой нынешних результатов в отношениях с Китаем стал базовый договор, подписанный еще в 2001 году.