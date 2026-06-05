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05 июня 2026 в 08:04

Си Цзиньпин впервые за долгие годы посетит Северную Корею

Си Цзиньпин посетит КНДР с государственным визитом 8–9 июня

Си Цзиньпин Си Цзиньпин Фото: Xie Huanchi/XinHua/Global Look Press
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Председатель КНР Си Цзиньпин посетит Северную Корею с государственным визитом 8–9 июня, передает агентство Xinhua со ссылкой на представителя отдела международных связей Центрального комитета Коммунистической партии Китая. Это будет первая поездка китайского лидера в КНДР за более чем шесть лет.

По приглашению <...> председателя государственных дел КНДР Ким Чен Ына <...> председатель КНР Си Цзиньпин совершит государственный визит в Корейскую Народно-Демократическую Республику с 8 по 9 июня, — отметил источник.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва и Пекин развивают дружеские отношения не против других стран, а исходя из собственных национальных интересов. Он подчеркнул, что РФ не делала разворот в сторону Азии, а отношения партнерства между странами складывались долгое время.

До этого глава МИД КНР Ван И выразил мнение, что стратегическая координация и мудрость России и Китая открывают новый этап перспективного и быстрого развития отношений между странами. Дипломат уточнил, что Москва и Пекин будут вместе искать новые идеи и способы углубить стратегическое партнерство.

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