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23 июля 2026 в 00:52

«Пожелал здоровья»: прохожий в Будапеште плюнул в премьера Венгрии

Кабмин Венгрии: прохожий в Будапеште оскорбил Мадьяра плевком в него

Фото: IMAGO/Emmi Korhonen/www.imago-images.de/Global Look Press
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Премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра оскорбил неизвестный на Западном вокзале Будапешта, сообщила пресс-служба правительства. По ее информации, мужчина плюнул в главу кабмина, вероятно, выражая протест политике правительства.

Инцидент произошел в среду, когда Мадьяр вместе с министром транспорта Давидом Витези направлялся на презентацию плана развития железных дорог. Неизвестный зашел им за спину и совершил оскорбительное действие. Охрана оперативно задержала нарушителя, однако премьер попросил не привлекать его к ответственности.

В Петера Мадьяра плюнули. Премьер-министр не станет выдвигать обвинений и пожелал здоровья человеку, оскорбившему его, — уточнили в правительстве.

По мнению главы кабинета, причиной ненависти стала пропаганда прежнего правительства Виктора Орбана. Однако сейчас Венгрия «движется к тому, чтобы стать гуманной страной».

Ранее генеральный прокурор Венгрии Габор Балинт Надь сообщил о решении покинуть свой пост, объяснив его давлением со стороны нового правительства во главе с премьером. Из заявления на сайте Генпрокуратуры страны следует, что в последние месяцы Надь и возглавляемое им ведомство все чаще подвергались нападкам со стороны политического руководства республики. В парламент уже направлено заявление с просьбой освободить его от должности с 25 августа 2026 года.

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Венгрия
Петер Мадьяр
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