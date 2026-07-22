ВС РФ поразили несколько целей в Черном море МО: ВС РФ поразили четыре сухогруза и балкер в Черном море и порту Черноморск

Российские военные нанесли удары беспилотниками «Герань-4 сикер» по четырем сухогрузам и одному балкеру в акватории Черного моря и порту Черноморск. По информации пресс-службы Минобороны РФ, суда использовались для перевозки военных грузов в интересах ВСУ.

В ведомстве опубликовали кадры объективного контроля, подтверждающие поражение всех пяти целей. Удары наносились как по судам, находившимся в море, так и по стоявшим у причала в порту.

Кадры объективного контроля нанесения 22 июля ударов с применением БПЛА «Герань-4 сикер» по четырем морским судам типа «сухогруз» и одному судну типа «балкер» в акватории Черного моря и в порту Черноморск, использовавшимся для доставки грузов военного назначения в интересах ВСУ. В результате ударов цели поражены, — уточняется в публикации.

Российские войска продолжают системную работу по перекрытию морских маршрутов снабжения украинских сил. Использование дронов «Герань-4 сикер» позволяет наносить точечные удары по военной логистике противника.

До этого стало известно, что российские войска поразили еще два сухогруза, осуществлявших доставку грузов для ВСУ в порты Одесса и Черноморск. По данным военного ведомства, атака была произведена с помощью ударных дронов.